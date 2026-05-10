/करौली मर्डर मिस्ट्री: 15 साल पुरानी रंजिश, शराब पार्टी और फिर पत्थरों से कत्ल, 10 हजारी इनामी 'चालू' अरेस्ट

Karauli News: जिले में हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी अरविंद उर्फ चालू को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने का आरोप है. आरोपी को पुलिस ने मंडरायल चंबल पुल के पास से उस समय दबोचा, जब वह ग्वालियर के रास्ते हैदराबाद भागने की फिराक में था. मामले में मुख्य आरोपी लोकेश मीना को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में जिलेभर में हार्डकोर अपराधियों, इनामी बदमाशों और गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन हन्ता’ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की.

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संदिग्ध हालात में बीयर की बोतलें

पुलिस के अनुसार, 3 मई को पाटौरन निवासी राजकुमार मीना ने अपने पिता लखनसिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. परिवार ने आशंका जताई थी कि गांव के कुछ लोग उन्हें शराब पार्टी के बहाने अपने साथ ले गए थे और उनके साथ अनहोनी हो सकती है.



जांच के दौरान पुलिस ने अंजनी माता मंदिर के पास लोंगटपुर जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध हालात में बीयर की बोतलें देखीं. आसपास तलाश करने पर कुछ दूरी पर लखनसिंह का शव मिला. सूचना पर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

मृतक के परिजनों ने गांव के लोकेश मीना, अरविंद उर्फ चालू समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 15 वर्ष पहले ट्रक दुर्घटना में आरोपी लोकेश के पिता की मौत हो गई थी. उस घटना को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी.

शराब के नशे में कहासुनी हो गई

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाली रात आरोपी लोकेश और अरविंद, लखनसिंह को शराब पार्टी के बहाने अपने साथ ले गए थे. तीनों ने अलग-अलग स्थानों पर शराब पी. बाद में अंजनी माता पहाड़ी क्षेत्र में शराब के नशे में कहासुनी हो गई. आरोप है कि अरविंद ने पहले बीयर की बोतल से हमला किया और फिर लोकेश के साथ मिलकर लखनसिंह को पत्थरों से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. लगातार तलाश के बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी अरविंद उर्फ चालू को मंडरायल चंबल पुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हैदराबाद भागने की तैयारी में था. पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.