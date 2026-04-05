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पदभार संभालते ही एक्शन में करौली के नए कलेक्टर, कहा- हर महीने 500 शिकायतों का होगा सत्यापन

Karauli News: करौली में नवनियुक्त जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने पदभार ग्रहण कर लिया है. पद संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही. हर महीने 500 शिकायतों के भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए गए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Apr 05, 2026, 02:08 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 02:08 PM IST

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पदभार संभालते ही एक्शन में करौली के नए कलेक्टर, कहा- हर महीने 500 शिकायतों का होगा सत्यापन

Karauli News: करौली जिले में प्रशासनिक स्तर पर रविवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब नवनियुक्त जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया. उनके आगमन पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर एडीएम हेमराज परिड़वाल, करौली एसडीएम प्रेमराज मीणा, मंडरायल एसडीएम अनिल जैन, पीआरओ धर्मेंद्र कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर अक्षय गोदारा ने तुरंत कार्यभार संभालते हुए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में जिले की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, चल रही विकास योजनाओं और उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और आमजन को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली गई, ताकि आगे की रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके.

उल्लेखनीय है कि अक्षय गोदारा को बूंदी से स्थानांतरित कर करौली जिले का नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है. अपने कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई और शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए.

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कलेक्टर गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर माह 500 असंतुष्ट परिवादों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा. इससे लोगों की शिकायतों का वास्तविक समाधान हो सकेगा और प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास भी मजबूत होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करें और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निस्तारण करें.

इसके अलावा, उन्होंने करौली जिले की विशेष परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि करौली एक अति पिछड़ा जिला है, इसलिए यहां राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करना बेहद जरूरी है. विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा.

कलेक्टर ने यह भी भरोसा दिलाया कि प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को केंद्र में रखते हुए कार्य करेगा. जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत बनाकर लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, ताकि जिले के विकास को नई दिशा मिल सके.

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