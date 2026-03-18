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Karauli News: दरिंदे ने घर में घुस किया था किडनैप, जयपुर ले जाकर किया होटल में किया रेप

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 18, 2026, 07:49 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 07:49 PM IST

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Karauli News: दरिंदे ने घर में घुस किया था किडनैप, जयपुर ले जाकर किया होटल में किया रेप

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान 18 गवाह और 23 दस्तावेजी सबूत पेश किए.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है. साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़िता के लिए भी 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए है. विशिष्ट लोग अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि टोडाभीम थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 10 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे पीड़िता घर में अकेली थी और उसके मां किसी काम से गई थी.

अश्लील फोटो-वीडियो बनाए
इस दौरान आरोपी कमल सिंह एवं उसका एक अन्य साथी जीप से घर आए और पीड़ित बालिका को अपहरण करके जयपुर के एक होटल में ले गए, जहां आरोपी कमल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही मोबाइल से अश्लील फोटो वीडियो बना लिया और धमकी दी.

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वीडियो वायरल करने की धमकी
घटना के बारे में जानकारी देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी पीड़िता को जयपुर में विभिन्न स्थानों पर ले गया और बाद में टोडाभीम के बालाजी मोड़ के पास छोड़कर फरार हो गया. बालिका पैदल चलकर घर पहुंची और अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया. मामले में टोडाभीम थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

पीड़ित प्रतिकर स्कीम
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान 18 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए. पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहायता देने के भी आदेश दिए हैं.
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