चंबल का खौफनाक मंजर, मगरमच्छ ने सपोटरा के युवक पर किया हमला, अब तक नहीं मिला सुराग

Karauli News: राजस्थान के सपोटरा उपखंड के भागीरथपुरा गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब उनके एक निवासी पर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी में मगरमच्छ ने हमला कर दिया. 35 वर्षीय रूपसिंह गुर्जर पुत्र रंगलाल गुर्जर को मगरमच्छ नदी के भीतर खींचकर ले गया, और घटना के 16 घंटे बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है.

शौच के दौरान हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, रूपसिंह गुर्जर किसी काम से मुरैना गए थे और वहां से लौटते समय रास्ते में पुल के नीचे चंबल नदी के किनारे पर शौच करने गए. इसी दौरान घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें नदी के गहरे पानी में खींचकर ले गया.

यह खबर जैसे ही सपोटरा के भागीरथपुरा गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया.

ग्रामीणों ने की तलाश की गुहार

घटनास्थल मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में होने के बावजूद, सूचना मिलते ही रूपसिंह के गांव भागीरथपुरा से सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. ग्रामीण और परिजन अब मुरैना प्रशासन से रूपसिंह को जल्द से जल्द तलाशने की गुहार लगा रहे हैं. चंबल नदी का बहाव तेज़ होने और मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण नदी में तलाशी अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है.

युवक रूपसिंह गुर्जर गांव में डूंगरी बांध संघर्ष समिति का एक सक्रिय सदस्य थे, इसलिए इस घटना से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा गांव गहरे सदमे में है. ग्रामीणों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के प्रशासन से नदी में व्यापक तलाशी अभियान चलाने की मांग की है.

