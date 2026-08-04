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1 महीने की पैदल यात्रा, कांवड़ में बैठी 85 साल की मां… करौली का परिवार करवा रहा गोवर्धन यात्रा

करौली जिले से मातृभक्ति और पारिवारिक संस्कारों की अनूठी मिसाल सामने आई है. 85 वर्षीय भबूती देवी की सालों पुरानी गोवर्धन धाम यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए उनका परिवार उन्हें कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा करा रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Aug 04, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 05:22 PM IST
1 महीने की पैदल यात्रा, कांवड़ में बैठी 85 साल की मां… करौली का परिवार करवा रहा गोवर्धन यात्रा
Image Credit: Karauli News

Karauli News: जिले की करौली तहसील के काछीपुरा गांव से मातृभक्ति और पारिवारिक संस्कारों की एक अनूठी मिसाल सामने आई है. यहां एक परिवार अपनी 85 वर्षीय मां की वर्षों पुरानी गोवर्धन धाम यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा करा रहा है. परिवार की यह भावनात्मक यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

श्रावण मास में जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन धाम की पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं काछीपुरा गांव निवासी 85 वर्षीय भबूती देवी की गोवर्धन धाम दर्शन की इच्छा को उनके पुत्र सियाराम सैनी ने अपना संकल्प बना लिया. वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण भबूती देवी के लिए पैदल चलना संभव नहीं था, इसलिए परिवार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का फैसला लिया.

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बारी-बारी से उठा रहे कांवड़
इस विशेष यात्रा में पूरा परिवार सहभागी बना हुआ है. बेटा, बहू, पोते-पोतियां और अन्य परिजन बारी-बारी से कांवड़ उठाकर भबूती देवी को गोवर्धन धाम की ओर लेकर बढ़ रहे हैं. परिवार की सेवा भावना और मां के प्रति समर्पण को देखकर राहगीर भी भावुक हो रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं.

1 महीने में मां को करवाएंगे दर्शन
भबूति देवी के बेटे ने बताया कि मां की इच्छा थी कि वह गोवर्धन धाम जाकर गिरिराज महाराज के दर्शन करें. उनकी उम्र अधिक होने के कारण हमने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का फैसला लिया. तीन दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है और हम काछीपुरा से फुलवाड़ा तक पहुंच चुके हैं. हमारी कोशिश है कि लगभग एक माह में गोवर्धन धाम पहुंचकर मां को दर्शन कराएं.

परिवार के जज्बे को नमन
परिवार की यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में मातृसेवा, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों का भी संदेश दे रही है. यात्रा मार्ग में लोग इस परिवार के जज्बे को नमन कर रहे हैं और इसे मां के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं.

21 किलोमीटर होती है गोवर्धन यात्रा
बता दें कि गोवर्धन धाम यूपी के मथुरा जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है, जो दानघाटी मंदिर, मानसी गंगा और 21 किलोमीटर लंबी गिरिराज परिक्रमा के लिए फेमस हैं. इस यात्रा को पूरा करने में 5 से 7 घंटे लगते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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