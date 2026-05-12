/करौली में 28 गांवों के लिए एक सड़क बनी जानलेवा! सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

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Karauli News: करौली जिले के जलसेन से खरैटा तक जाने वाला मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और लगातार हो रहे हादसों से परेशान लोगों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी.
Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के जलसेन से खरैटा तक जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है. सड़क पर गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और लगातार हो रहे हादसों से परेशान सर्व समाज के लोगों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है.
खेड़लियान का पुरा स्थित धोहरे वाले मंदिर में आयोजित बैठक में 28 गांवों के लोगों ने सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांवों का शहर से संपर्क लगभग टूट गया है.
बड़े जनआंदोलन की रणनीति तैयार
हिंडौन सिटी मुख्य सड़क मार्ग से जलसेन होते हुए खरैटा तक जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक खेड़लियान का पुरा स्थित धोहरे वाले मंदिर में आयोजित हुई. बैठक में सड़क की खराब स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए बड़े जनआंदोलन की रणनीति तैयार की गई.
राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि जलसेन-खरैटा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है. सड़क पर डामर नाममात्र भी नहीं बचा है और जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं. सड़क से लगातार धूल उड़ने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आए दिन हादसे होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.
28 गांवों को शहर से जोड़ता है ये रास्ता
यह मार्ग आसपास के 28 गांवों को शहर से जोड़ता है, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति और मार्ग के दोनों ओर हुए अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों का शहर से संपर्क लगभग टूट चुका है. इससे विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों और आम लोगों को रोजाना परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.
सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग
बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पहले भी नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थानीय विधायक और सांसद को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.
उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी से नाराज लोगों ने जल्द ही उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. बैठक में फत्तू का पुरा, मनेमा का पुरा, सालिमपुरियान का पुरा, खोखलियान का पुरा, देवरिया, सिंघानिया सहित सभी 28 प्रभावित गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहें.
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