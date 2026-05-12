Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /करौली में 28 गांवों के लिए एक सड़क बनी जानलेवा! सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

करौली में 28 गांवों के लिए एक सड़क बनी जानलेवा! सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Karauli News: करौली जिले के जलसेन से खरैटा तक जाने वाला मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और लगातार हो रहे हादसों से परेशान लोगों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chaturvedi
Published: May 12, 2026, 02:16 PM|Updated: May 12, 2026, 02:16 PM
करौली में 28 गांवों के लिए एक सड़क बनी जानलेवा! सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Karauli news

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के जलसेन से खरैटा तक जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है. सड़क पर गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और लगातार हो रहे हादसों से परेशान सर्व समाज के लोगों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है.

खेड़लियान का पुरा स्थित धोहरे वाले मंदिर में आयोजित बैठक में 28 गांवों के लोगों ने सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांवों का शहर से संपर्क लगभग टूट गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े जनआंदोलन की रणनीति तैयार
हिंडौन सिटी मुख्य सड़क मार्ग से जलसेन होते हुए खरैटा तक जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक खेड़लियान का पुरा स्थित धोहरे वाले मंदिर में आयोजित हुई. बैठक में सड़क की खराब स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए बड़े जनआंदोलन की रणनीति तैयार की गई.

राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि जलसेन-खरैटा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है. सड़क पर डामर नाममात्र भी नहीं बचा है और जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं. सड़क से लगातार धूल उड़ने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आए दिन हादसे होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.

28 गांवों को शहर से जोड़ता है ये रास्ता
यह मार्ग आसपास के 28 गांवों को शहर से जोड़ता है, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति और मार्ग के दोनों ओर हुए अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों का शहर से संपर्क लगभग टूट चुका है. इससे विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों और आम लोगों को रोजाना परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.

सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग
बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पहले भी नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थानीय विधायक और सांसद को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी से नाराज लोगों ने जल्द ही उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. बैठक में फत्तू का पुरा, मनेमा का पुरा, सालिमपुरियान का पुरा, खोखलियान का पुरा, देवरिया, सिंघानिया सहित सभी 28 प्रभावित गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKarauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर पुलिस की नई टेक्नोलॉजी पहल, Google Map पर मार्क होंगे खतरनाक रास्ते!

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कब दोबारा होगी NEET 2026 ? सिर्फ राजस्थान नहीं दूसरे राज्यों से भी जुड़े पेपर लीक के तार !

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

NEET परीक्षा रद्द, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम, 13 से ज्यादा डिटेन, केरल तक है कनेक्शन

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Barmer Weather Update: भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

NEET 2026 छात्रों को बड़ा झटका! NTA ने परीक्षा रद्द कर सौंपी CBI जांच

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वह मंदिर, जहां अकाल में देवी ने भक्तों की भूख मिटाने के लिए लिया था अवतार!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Tags:
Karauli news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

Rajasthan news
2

LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

Rajasthan news
3

राजस्थान SI भर्ती 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर, 20 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा

Rajasthan news
4

Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को मिला संवैधानिक समर्थन, SC ने सरकार को दिया बड़ा आदेश

jaipur news
5

NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

jaipur news