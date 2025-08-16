Karauli News: मामचारी बांध में डूबा युवक, तलाश में जुटी सिविल डिफेंस, पुलिस और एसडीआरएफ

Karauli News: जिला मुख्यालय के समीप स्थित मामचारी बांध में नहाने गए युवकों की लापरवाही एक बड़ा हादसा बन गई. शुक्रवार को चार दोस्त बांध पर नहाने पहुंचे थे, इस दौरान पिंटू कश्यप पुत्र भगवती उम्र 22 वर्ष, निवासी करौली, गहरे पानी में चला गया और डूब गया. साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया.

सूचना मिलते ही मामचारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ टीम को सूचना दी. थोड़ी ही देर में दोनों टीमें कैला देवी डीएसपी मीना मीणा व पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और बांध में युवक की तलाश शुरू कर दी.

घटना के समय मामचारी थाना अधिकारी भी बांध के पास ही गश्त कर रहे थे. हादसा की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और खुद भी बांध में कूद गए तथा ग्रामीणों की मदद से युवक को तलाशने लगे. फिलहाल सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ युवक की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के कारण बांध पर लगातार गश्त की जा रही थी और लोगों को नहाने से भी रोका गया था, लेकिन युवकों की लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया.

Karauli News: जिले में लगातार चल रही तेज बारिश के बीच पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पुलिस प्रशासन ने आम जनता से नदी, नालों और बहाव क्षेत्र से दूर और सुरक्षित रहने की अपील की है.

हिंडौन -गंगापुर सिटी मार्ग पर कटकड़ पुलिया पर गंभीर नदी के तेज बहाव को देखते हुए थाना सदर हिंडौन ने जनता से अपील की है कि कोई भी राहगीर, दोपहिया या चारपहिया वाहन चालक इस पुलिया को पार करने का प्रयास न करे. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.

