/Karauli: अबॉर्ट भ्रूण की DNA जांच ने कर दिया नाबालिग रेपिस्ट का भंडाफोड़, जुर्माना और जेल दोनों

Karauli News: पॉक्सो मामलों के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी को 1 लाख 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित बालिका को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के भी आदेश दिए हैं. मामले में DNA रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आरोपी दोषी है, इसका सबसे बड़ा आधार बनी.

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विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के मामला महावीरजी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित बालिका की ताई ने थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में बताया कि मामला दर्ज होने से करीब चार महीने पहले नाबालिग आरोपी ने पीड़िता को यह कहकर अपने घर बुलाया था कि वह उसकी मौसी के लड़के को खिला लें.

बच्ची के मुंह में ठूंसी चुन्नी

जब पीड़िता उसके घर गई, तो आरोपी उसे जबरन एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता चिल्लाई, तो आरोपी ने उसके मुंह में चुन्नी ठूंस दी और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा.

ठहर चार माह का गर्भ

धमकी के कारण पीड़िता चुप रही, जिससे उसे चार माह का गर्भ ठहर गया. पेट में बदलाव देखने के बाद पीड़िता ने अपनी ताई को पूरी आपबीती बताई. इसके बाद महावीरजी थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की और नाबालिग आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

भ्रूण के सैंपल और नाबालिग आरोपी के खून को किया गया DNA

वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 43 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए. पीड़िता के गर्भपात के बाद सुरक्षित रखे गए भ्रूण के सैंपल लिए गए और नाबालिग आरोपी के खून के नमूने की DNA जांच करवाई गई थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता वही बालक था. पुख्ता और DNA रिपोर्ट के आधार पर विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की जेल और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई.