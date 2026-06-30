Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /Karauli: अबॉर्ट भ्रूण की DNA जांच ने कर दिया नाबालिग रेपिस्ट का भंडाफोड़, जुर्माना और जेल दोनों

Karauli: अबॉर्ट भ्रूण की DNA जांच ने कर दिया नाबालिग रेपिस्ट का भंडाफोड़, जुर्माना और जेल दोनों

करौली जिले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग दोषी को 20 साल के कारावास और 1.02 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बाद में पीड़िता गर्भवती हुई, जिसके बाद भ्रूण और आरोपी के रक्त के नमूनों की DNA जांच में आरोपी की पुष्टि हुई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 30, 2026, 02:02 PM|Updated: Jun 30, 2026, 02:02 PM
Karauli: अबॉर्ट भ्रूण की DNA जांच ने कर दिया नाबालिग रेपिस्ट का भंडाफोड़, जुर्माना और जेल दोनों
Image Credit: Karauli NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: पॉक्सो मामलों के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी को 1 लाख 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित बालिका को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के भी आदेश दिए हैं. मामले में DNA रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आरोपी दोषी है, इसका सबसे बड़ा आधार बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के मामला महावीरजी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित बालिका की ताई ने थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में बताया कि मामला दर्ज होने से करीब चार महीने पहले नाबालिग आरोपी ने पीड़िता को यह कहकर अपने घर बुलाया था कि वह उसकी मौसी के लड़के को खिला लें.

बच्ची के मुंह में ठूंसी चुन्नी
जब पीड़िता उसके घर गई, तो आरोपी उसे जबरन एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता चिल्लाई, तो आरोपी ने उसके मुंह में चुन्नी ठूंस दी और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा.

ठहर चार माह का गर्भ
धमकी के कारण पीड़िता चुप रही, जिससे उसे चार माह का गर्भ ठहर गया. पेट में बदलाव देखने के बाद पीड़िता ने अपनी ताई को पूरी आपबीती बताई. इसके बाद महावीरजी थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की और नाबालिग आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

भ्रूण के सैंपल और नाबालिग आरोपी के खून को किया गया DNA
वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 43 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए. पीड़िता के गर्भपात के बाद सुरक्षित रखे गए भ्रूण के सैंपल लिए गए और नाबालिग आरोपी के खून के नमूने की DNA जांच करवाई गई थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता वही बालक था. पुख्ता और DNA रिपोर्ट के आधार पर विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की जेल और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर रोडरेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

सनकी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, फोन पर जताई थी हत्या की आशंका, कुछ देर बाद मिला शव

ट्रेंडिंग न्यूज़

295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

झुंझुनूं में कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹5 करोड़ की रंगदारी, बोला- 'पत्नी या एकेडमी, पहले किसे गोली मारूं?'

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

TAGS:
Rajasthan Crime
Karauli News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Karauli: अबॉर्ट भ्रूण की DNA जांच ने कर दिया नाबालिग रेपिस्ट का भंडाफोड़, जुर्माना और जेल दोनों
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Jaipur news
5
Rajasthan Crime