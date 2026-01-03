Zee Rajasthan
करौली में मानवता हुई शर्मसार, कड़ाके की सर्दी में घर के बाथरूम में मिली नवजात बच्ची

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मकान के बाहर बने बाथरूम में एक एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Jan 03, 2026, 08:35 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 08:35 PM IST

करौली में मानवता हुई शर्मसार, कड़ाके की सर्दी में घर के बाथरूम में मिली नवजात बच्ची

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के हिण्डौन में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. हिंडौन के बरगमा रोड स्थित एक मकान के बाहर बने बाथरूम में शनिवार सुबह एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली. सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करवाया है. अस्पताल में बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया शनिवार सुबह लगभग 8 बजे बरगमा रोड निवासी विष्णु चंद के मकान के बाथरूम में नवजात शिशु मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर एएसआई दिनेश चंद जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. महिला गीता देवी ने बताया कि सुबह 7:30 बजे जब वह मंदिर से लौटकर घर पहुंचीं, तो उन्हें बाथरूम से नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी.

इसके बाद गीता देवी ने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया. परिजनों ने बाथरूम के एक कोने में नवजात बच्ची को देखा. महिला गीता देवी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मकान की चारदीवारी फांदकर अंदर प्रवेश किया और नवजात को बाथरूम में छोड़ दिया. उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर कमरों में थे.

जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. पुष्पेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि नवजात बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ है. उसका वजन 1.800 ग्राम है और उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है. करौली बाल कल्याण समिति की सदस्य फरीदा बानो भी अस्पताल पहुंचीं और बच्ची को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची को लावारिस अवस्था में छोड़ने के मामले की जांच की जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि अज्ञात व्यक्ति का पता लगाया जा सकें.

गौरतलब है कि बीते साल सितंबर के महीने में राजस्थान के भीलवाड़ा में 15-20 दिन के नवजात को उसकी मां और नाना ने बदनामी के डर से पत्थरों के नीचे दबाकर मौत के हवाले कर दिया. मासूम के मुंह में पत्थर ठूंसकर फेविक्विक से होंठ चिपका दिए गए थे. यह दृश्य जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप उठी. गनीमत रही कि समय रहते अनजान शख्स ने उसे बचा लिया. पुलिस ने जांच के बाद अविवाहित मां और उसके पिता को गिरफ्तार किया था. प्रदेश में इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

