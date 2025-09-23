Zee Rajasthan
करौली में यूनिफॉर्म बंटवारे पर बवाल, सरकारी आदेश पर घिरा शिक्षा विभाग

 Rajasthan News: करौली में, समता आंदोलन समिति ने शिक्षा विभाग के यूनिफॉर्म वितरण आदेशों का विरोध किया. समिति ने ज्ञापन सौंपकर सामान्य और ओबीसी छात्रों को भी मुफ्त यूनिफॉर्म देने की मांग की, और भेदभाव खत्म न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.

करौली में यूनिफॉर्म बंटवारे पर बवाल, सरकारी आदेश पर घिरा शिक्षा विभाग

Karauli News: राजस्थान के करौली में, समता आंदोलन समिति ने शिक्षा विभाग के यूनिफॉर्म वितरण से जुड़े आदेशों के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया. समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के यूनिफॉर्म देने की मांग की गई है.

भेदभावपूर्ण आदेश का विरोध
समता आंदोलन समिति के वेद प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, कक्षा 1 से 8 तक की सभी छात्राओं और एससी, एसटी, और बीपीएल श्रेणी के छात्रों को ही यूनिफॉर्म दी जाएगी. इस आदेश में सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है.

वेद प्रकाश उपाध्याय ने इस आदेश को "जातिगत भेदभाव" वाला बताते हुए कहा कि इससे छात्रों के बीच जातिगत भावना पैदा होगी. उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनके अनुसार, यह योजना पिछली सरकार की तरह ही सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू की जानी चाहिए, ताकि विद्यालय स्तर पर किसी भी तरह की असमानता पैदा न हो.

समिति की मांगें और चेतावनी
समिति ने सरकार से मांग की है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी लड़के-लड़कियों को मुफ्त में यूनिफॉर्म दी जाए, और साथ ही सिलाई के लिए भी पैसा दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो समता आंदोलन समिति पूरे राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन करेगी.

इस विरोध प्रदर्शन में समिति के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने शिक्षा में समानता की अपनी मांग को मजबूती से उठाया.

