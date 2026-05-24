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आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!

Karauli News:विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर करौली के नवीन चिकित्सालय भवन में जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई और मनोरोग विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने लोगों से मानसिक बीमारियों को लेकर फैली भ्रांतियों और अंधविश्वासों से दूर रहने की अपील की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chaturvedi
Published: May 24, 2026, 05:32 PM|Updated: May 24, 2026, 05:32 PM
आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!
Image Credit: social media

Karauli News: विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई एवं मनोरोग विभाग द्वारा नवीन चिकित्सालय भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेमराज मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में चिकित्सकों ने लोगों से मानसिक बीमारियों को लेकर फैली भ्रांतियों और अंधविश्वासों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि सिजोफ्रेनिया कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि उपचार योग्य मानसिक बीमारी है.

विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर पहचान, नियमित दवा, काउंसलिंग और पारिवारिक सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है. कार्यक्रम की इस वर्ष की थीम 'सिजोफ्रेनिया एक सामूहिक जिम्मेदारी, समावेशन आवश्यक' रखी गई.

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एक गंभीर मानसिक विकार
मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेमराज मीना ने कहा कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है, जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है. इस बीमारी में मरीज को भ्रम होना, अजीब आवाजें सुनाई देना, काल्पनिक आकृतियां दिखाई देना, अत्यधिक शक करना और बिना कारण डर लगने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में लंबे समय तक असामान्य बदलाव, अकेलापन या विचित्र गतिविधियां नजर आएं, तो तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.

जागरूकता की कमी
मेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. रवि कुमार मीना ने कहा कि जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण कई मरीज समय पर इलाज नहीं ले पाते. उन्होंने बताया कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति, नियमित उपचार और परिवार के सहयोग से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

मरीज को सकारात्मक माहौल देने की अपील
वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र कुमार ने कहा कि मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक बीमारियों की तरह सामान्य हैं और लोगों को बिना संकोच अपनी मानसिक समस्याएं डॉक्टरों से साझा करनी चाहिए. उन्होंने परिजनों से मरीज को सकारात्मक माहौल देने और सहयोग करने की अपील की.

साइकेट्रिक नर्स गौरव गोयल ने कहा कि मानसिक रोगों को ऊपरी साया या दैवीय प्रकोप मानना गलत है. उन्होंने बताया कि समय पर लक्षणों की पहचान, उचित काउंसलिंग से भी तुरंत परामर्श लिया जा सकता है.
कार्यक्रम में दीनदयाल लोधा, मीना कुमारी, देशराज राजपूत सहित कई मरीजों, अभिभावकों और नागरिकों ने भाग लिया. समापन पर लोगों से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनने का आह्वान किया गया.

क्या होती है सिजोफ्रेनिया बीमारी?
सिजोफ्रेनिया (मनोविदलता) एक गंभीर और दीर्घकालिक मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर असर डालती है. यह वास्तविकता की सामान्य समझ को बदल देती है, जिससे व्यक्ति भ्रम और मतिभ्रम का शिकार हो जाता है。
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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