कालीसिल बांध के ओवरफ्लो पानी में बहा युवक, SDRF टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

Karauli News: करौली जिले के सपोटरा में कालीसिल बांध के ओवरफ्लो पानी में एक युवक बह गया. साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन वह बचा नहीं पाए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Aug 28, 2025, 23:07 IST | Updated: Aug 28, 2025, 23:07 IST

कालीसिल बांध के ओवरफ्लो पानी में बहा युवक, SDRF टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

Karauli News: राजस्थान में करौली जिले के सपोटरा में कालीसिल बांध के ओवरफ्लो पानी में एक युवक बह गया. युवक के पानी में बहने की सूचना पर सपोटरा तहसीलदार दिलीप अग्रवाल और थानाधिकारी धारासिंह मीणा मौके पर पहुंचे.

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि रानीपुरा गांव का चेतराम प्रजापत अपने साथियों के साथ ओवरफ्लो पानी से 500 मीटर की दूरी पर मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक से पानी के तेज बहाव में युवक चेतराम प्रजापत बह गया, जिसको उसके साथियों ने बचाने की कोशिश की.

कोशिश के बाद भी वह बचा नहीं पाए और 21 वर्षीय चेतराम प्रजापत कालीसिल बांध के ओवरफ्लो पानी के तेज बहाव में बहता ही चला गया. तहसीलदार दिलीप अग्रवाल के द्वारा युवक के बहने की सूचना जिला प्रशासन और आपदा राहत कंट्रोल रूम पर दी गई.

सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार पानी में बहे युवक चेतराम प्रजापत बांध के ओवरफ्लो पानी में मछली पकड़ रहा था तभी वह तेज बहाव में बह गया, जिसको स्थानीय ग्रामीण और गोताखोरों ने तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 21वर्षीय युवक चेतराम प्रजापत की शादी 16 अप्रैल 2025 को हुई थी फिलहाल करौली से एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन 4 घंटे बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया है.

आपको बता दें सपोटरा क्षेत्र में हुई भारी बारिश से कालीसिल बांध 18 जुलाई से ओवरफ्लो चल रहा है और बांध पर अभी 2 फीट की चादर चल रही है. युवक के पानी में बहने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKarauli Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

