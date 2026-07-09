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खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, करौली में इंटरनेट बंद

Karauli News: करौली में पांचना बांध से नहरों में पानी की निकासी को लेकर चल रहा विवाद समझाइश के बाद सुलझ गया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल से किसानों ने जाम हटाने पर सहमति जताई. इसके बाद करौली, हिंडौन और गंगापुर सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू हो गया. रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी जल्द शुरू होने की तैयारी है, जबकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रखी गई है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 09, 2026, 09:25 AM|Updated: Jul 09, 2026, 09:25 AM
खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, करौली में इंटरनेट बंद
Image Credit: Karauli Panchna Dam Dispute ResolvedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli Panchna Dam Dispute Resolved: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी की निकासी को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है. प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच लगातार हुई बातचीत का सकारात्मक परिणाम सामने आया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने देर रात स्वयं धरना स्थल पहुंचकर किसानों से संवाद किया और उनकी मांगों व चिंताओं को गंभीरता से सुना. लंबी चर्चा और समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाने पर सहमति जताई, जिससे जिले में सामान्य स्थिति बहाल होने लगी.


कई प्रमुख मार्गों पर फिर से शुरू हुआ आवागमन

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समझौते के बाद करौली जिले के अधिकांश प्रमुख मार्गों से जाम हटा दिया गया है. करौली-मंडरायल, करौली-गंगापुर, करौली-कैलादेवी, हिंडौन-महुआ, हिंडौन-गंगापुर, श्रीमहावीरजी-नादौती और करौली-सरमथुरा मार्ग पर यातायात फिर से सुचारू हो गया है. हिंडौन-करौली और हिंडौन-गंगापुर मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही सामान्य होने लगी है. प्रशासन का कहना है कि शेष स्थानों पर भी जल्द यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा.


बस सेवाएं भी जल्द होंगी सामान्य

जाम हटने के बाद रोडवेज और निजी बस संचालकों ने भी सेवाएं दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है. प्रशासन के अनुसार कुछ ही समय में नियमित बस संचालन बहाल हो जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी. पिछले कुछ दिनों से प्रभावित परिवहन व्यवस्था अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है.


गुडला गांव में पंचायत के बाद होगा अंतिम फैसला

हालांकि करौली-हिंडौन मार्ग पर गुडला गांव के पास पांचना संघर्ष समिति द्वारा लगाए गए जाम को लेकर अंतिम निर्णय पंचायत के बाद लिया जाएगा. समिति ने सुबह 10 बजे पंचायत बुलाने की घोषणा की है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. प्रशासन लगातार समिति के संपर्क में है और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई जा रही है.


इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद, सोशल मीडिया पर निगरानी

स्थिति को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है. अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की ओर से अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियां सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया, ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाई जा सके. प्रशासन ने लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की अपील की है.


संवाद से निकला समाधान, लोगों ने ली राहत की सांस

पांचना बांध जल निकासी विवाद के बीच संवाद और आपसी समझ से निकला यह समाधान जिले के लिए राहत भरी खबर बनकर सामने आया है. किसानों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति से न केवल यातायात व्यवस्था बहाल हुई है, बल्कि आम लोगों की परेशानियां भी काफी हद तक कम हुई हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर आगे भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास जारी रहेगा, जिससे जिले में शांति और सामान्य व्यवस्था कायम रह सके.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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