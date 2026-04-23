/Karauli News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Karauli News: राजस्थान के करौली में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित न्याय करते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने अपने फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर भारी अर्थदंड भी लगाया है. घटना 15-16 मई 2025 की मध्यरात्रि की है, जब सदर थाना करौली क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के घर में श्रीनिवास उर्फ लुक्का और एक अपचारी बालक जबरन घुस आए थे. इन लोगों ने बालिका को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बालिका के चिल्लाने पर उसके चाचा मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपचारी बालक को पकड़ लिया, जबकि मुख्य आरोपी श्रीनिवास वहां से भागने में सफल रहा.

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी की और 7 अगस्त 2025 को मुख्य आरोपी श्रीनिवास उर्फ लुक्का के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए.

दोनों पक्षों की बहस सुनने और सबूतों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने श्रीनिवास उर्फ लुक्का को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' के तहत 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए.