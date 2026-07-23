/नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

Hindaun City, Karauli News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से लगभग 400 वर्ष पुरानी तोप चोरी होने के मामले में सनसनी फैल गई है.

चोरी हुई तोप की तलाश में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम हिण्डौन सिटी के निकट गांवड़ा मीणा गांव पहुंच गई है, जहां फिलहाल जेसीबी मशीन से खुदाई और आधुनिक उपकरणों से तलाशी अभियान चल रहा है.

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भरतपुर-करौली से गांव पहुंची स्पेशल टीम

जानकारी के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले नरवर किले से चुराई गई इस प्राचीन तोप को हिण्डौन के गांवड़ा मीणा गांव में छिपाए जाने की खुफिया सूचना एमपी पुलिस को मिली थी. इस सूचना के आधार पर भरतपुर-करौली से स्पेशल टीम गांव पहुंची.

संदिग्ध स्थानों पर JCB से खुदाई

सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में चल रहे इस सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. टीम गांव में संदिग्ध स्थानों पर जेसीबी से खुदाई कर रही है. नरवर किला अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. वहां से चोरी हुई तोप को सिंधिया काल या उससे भी पुरानी माना जा रहा है.

3000 किलो वजन

करीब 3000 किलो वजन वाली इस तोप की अनुमानित कीमत लाखों से करोड़ों रुपये तक बताई जा रही है. इस घटना से सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनाए हुए है. रात होने के कारण तलाशी कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, आज फिर से सर्च अभियान शुरू होने की संभावना है. पुलिस जल्द ही तोप बरामद करने की उम्मीद जता रही है.

जानकारी के मुताबिक, चोरी हुई तोप अष्टधातु से बनी बताई जा रही है, जिसका संबंध सिंधिया शासनकाल से माना जाता है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाश तोप में सोना या अन्य कीमती धातु होने की अफवाह के चलते उसे चुरा ले गए. एमपी का नरवर किला ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, यहां रखी गई तोपें देश की सैन्य विरासत है. ऐसे में ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक निगरानी व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा बल और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है.