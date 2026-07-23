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नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक नरवर किले से करीब 400 साल पुरानी अष्टधातु की तोप चोरी होने के मामले में जांच तेज हो गई है. खुफिया सूचना के आधार पर एमपी पुलिस की स्पेशल टीम राजस्थान के करौली जिले के हिण्डौन सिटी के गांवड़ा मीणा गांव पहुंची, जहां जेसीबी की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 01:26 PM|Updated: Jul 23, 2026, 01:30 PM
नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी
Image Credit: Karauli NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Hindaun City, Karauli News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से लगभग 400 वर्ष पुरानी तोप चोरी होने के मामले में सनसनी फैल गई है.

चोरी हुई तोप की तलाश में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम हिण्डौन सिटी के निकट गांवड़ा मीणा गांव पहुंच गई है, जहां फिलहाल जेसीबी मशीन से खुदाई और आधुनिक उपकरणों से तलाशी अभियान चल रहा है.

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भरतपुर-करौली से गांव पहुंची स्पेशल टीम
जानकारी के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले नरवर किले से चुराई गई इस प्राचीन तोप को हिण्डौन के गांवड़ा मीणा गांव में छिपाए जाने की खुफिया सूचना एमपी पुलिस को मिली थी. इस सूचना के आधार पर भरतपुर-करौली से स्पेशल टीम गांव पहुंची.

संदिग्ध स्थानों पर JCB से खुदाई
सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में चल रहे इस सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. टीम गांव में संदिग्ध स्थानों पर जेसीबी से खुदाई कर रही है. नरवर किला अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. वहां से चोरी हुई तोप को सिंधिया काल या उससे भी पुरानी माना जा रहा है.

3000 किलो वजन
करीब 3000 किलो वजन वाली इस तोप की अनुमानित कीमत लाखों से करोड़ों रुपये तक बताई जा रही है. इस घटना से सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनाए हुए है. रात होने के कारण तलाशी कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, आज फिर से सर्च अभियान शुरू होने की संभावना है. पुलिस जल्द ही तोप बरामद करने की उम्मीद जता रही है.

जानकारी के मुताबिक, चोरी हुई तोप अष्टधातु से बनी बताई जा रही है, जिसका संबंध सिंधिया शासनकाल से माना जाता है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाश तोप में सोना या अन्य कीमती धातु होने की अफवाह के चलते उसे चुरा ले गए. एमपी का नरवर किला ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, यहां रखी गई तोपें देश की सैन्य विरासत है. ऐसे में ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक निगरानी व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा बल और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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