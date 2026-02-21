Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Karauli: करौली में साइबर फ्रॉड पीड़िता को बड़ी राहत, पुलिस ने एक लाख रुपये वापस दिलाए

Karauli cyber fraud: राजस्थान के करौली जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक महिला को बड़ी राहत पहुंचाई है. न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी, मंडावरा रोड निवासी इस महिला के साथ ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसमें ठगों ने उसे धोखे से 1 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे. ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Feb 21, 2026, 08:20 AM IST | Updated:Feb 21, 2026, 08:20 AM IST

Trending Photos

मिठाई खिलाने का दिया झांसा…फिर सुनसान जगह पर दबा दिया गला! ताऊ के बेटे ने ले ली 10 साल के बच्चे की जान
6 Photos
Nagaur Crime

मिठाई खिलाने का दिया झांसा…फिर सुनसान जगह पर दबा दिया गला! ताऊ के बेटे ने ले ली 10 साल के बच्चे की जान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? पिछले 3 साल के पैटर्न से समझें पक्का अंदाजा!
11 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? पिछले 3 साल के पैटर्न से समझें पक्का अंदाजा!

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर नहीं, यहां मिल रहा सबसे कम दाम पर पेट्रोल-डीजल! तुरंत भरवा लें गाड़ी की टंकी
8 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर नहीं, यहां मिल रहा सबसे कम दाम पर पेट्रोल-डीजल! तुरंत भरवा लें गाड़ी की टंकी

ट्रम्प टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

ट्रम्प टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट

Karauli: करौली में साइबर फ्रॉड पीड़िता को बड़ी राहत, पुलिस ने एक लाख रुपये वापस दिलाए

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की मुस्तैदी एक बार फिर सराहनीय साबित हुई है. नई मंडी थाना और साइबर सेल करौली की संयुक्त टीम ने एक महिला पीड़िता को ठगी गई पूरी एक लाख रुपये की राशि वापस दिला दी. न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी, मंडावरा रोड निवासी इस महिला के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, जिसमें ठगों ने उसे धोखे से एक लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे. ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने बिना देर किए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई.


शिकायत मिलते ही शुरू हुई जांच और कानूनी प्रक्रिया
साइबर सेल ने शिकायत मिलने पर तुरंत सक्रिय होकर ठगी की गई राशि वाले बैंक खाते की डिटेल्स जुटाईं. टीम ने आवश्यक दस्तावेज और सबूत इकट्ठा कर न्यायालय से फ्रीज और रिफंड के लिए आदेश प्राप्त किया. कोर्ट के आदेश के बाद बैंक से संपर्क कर पूरी राशि पीड़िता के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर करवा दी गई. रकम वापस मिलने पर पीड़िता ने पुलिस टीम को फोन कर उनका आभार व्यक्त किया और टीम की सराहना की. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई, जो साइबर क्राइम के खिलाफ जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

आमजन से अपील: तुरंत शिकायत करें, समय रहते बचेगा पैसा
पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी या फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं. शुरुआती घंटों में रिपोर्ट करने से 'गोल्डन आवर' में कार्रवाई संभव हो जाती है, जिससे पैसे फ्रीज कर वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है. करौली पुलिस ने हाल के महीनों में कई मामलों में पीड़ितों को लाखों रुपये वापस कराए हैं, जो साइबर अपराधियों पर लगाम कसने में मददगार साबित हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

साइबर फ्रॉड से बचाव के जरूरी टिप्स
अनजान लिंक या ऐप पर क्लिक न करें.
किसी भी तरह के रिफंड, इन्वेस्टमेंट या जॉब ऑफर पर पैसे ट्रांसफर करने से पहले जांचें.
बैंक डिटेल्स या OTP कभी शेयर न करें.
शक होने पर तुरंत पुलिस या 1930 पर संपर्क करें.

यह घटना दर्शाती है कि सतर्कता और त्वरित शिकायत से साइबर ठगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है. करौली पुलिस की इस सफलता से अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंUdaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news