गोद में बेटी, हाथ में धनुष… करौली के टोडाभीम की प्रियंका मीणा ने रचा नया इतिहास, पढ़ें कहानी

Priyanka Meena Inspirational Story: करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के खेड़ी गांव की प्रियंका मीना ने छत्तीसगढ़ में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. मारवाड़ राज्य चैंपियन रह चुकी प्रियंका पहले भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीत चुकी हैं. इस जीत की खास बात यह रही कि प्रतियोगिता के दौरान उनकी एक वर्ष की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी.
 

Published:Feb 28, 2026, 08:54 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 08:54 AM IST

Priyanka Meena Inspirational Story: करौली जिले के टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी गांव की रहने वाली प्रियंका मीणा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. छत्तीसगढ़ में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. सटीक निशाने और आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन के दम पर प्रियंका ने प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की.

प्रियंका मीणा पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. वे मारवाड़ राज्य चैंपियन रह चुकी हैं और इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. इस ताज़ा उपलब्धि ने उनके खेल करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है. लगातार मिल रही सफलताएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे न केवल मेहनती खिलाड़ी हैं, बल्कि दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं.

2 जिम्मेदारियां निभाईं एकसाथ

इस जीत की सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि प्रतियोगिता के दौरान उनकी एक वर्ष की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी. एक ओर वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक मां की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं. इस बैलेंस ने उनकी सफलता को और भी खास बना दिया. उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि दृढ़ संकल्प और समर्पण हो तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

करौली जिले में खुशी और गर्व का माहौल

प्रियंका मीणा, देशराज मीणा की धर्मपत्नी हैं. उनकी इस उपलब्धि से खेड़ी गांव, टोडाभीम तहसील और पूरे करौली जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. स्थानीय लोगों ने उनकी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है. ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने कहा कि प्रियंका की सफलता आने वाली पीढ़ी, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

क्षेत्रवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. प्रियंका मीणा की यह सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है.

