/करौली में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, 2.61 लाख बच्चों को दवा पिलाने का बड़ा लक्ष्य

Karauli News: करौली जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ रविवार को किया गया. करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गणेश गेट पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की. स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के तहत जिले के 0 से 5 वर्ष तक के 2 लाख 61 हजार 310 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

जिलेभर में बनाए गए 1204 पोलियो बूथ

अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में व्यापक तैयारियां की हैं. बच्चों तक पोलियो की दवा पहुंचाने के लिए 1204 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं. इन बूथों पर 1204 वैक्सीनेटर और 154 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं. इसके अलावा ट्रांजिट बूथ और 183 मोबाइल टीमें भी अभियान के दौरान सक्रिय रहेंगी, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे.

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पहले दिन 70 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की योजना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीश चंद मीणा ने बताया कि अभियान के पहले ही दिन कुल लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत पूरा करने की रणनीति तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक अभिभावक की भागीदारी जरूरी है. सभी माता पिता से अपील की गई है कि वे अपने पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं.

विधायक ने किया सहयोग का आह्वान

अभियान के शुभारंभ अवसर पर विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि 0 से 5 वर्ष आयु का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे. उन्होंने सभी संबंधित विभागों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की.

2474 स्वास्थ्यकर्मी अभियान में जुटे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 2474 स्वास्थ्यकर्मी और सहयोगी कार्मिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचकर समय पर पोलियो की दवा उपलब्ध कराना है, ताकि जिले में पोलियो मुक्त स्थिति बनी रहे.

कई अधिकारी और अभिभावक रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान आरसीएचओ डॉ. दीपिका मीणा, पीएमओ डॉ. रामकेश मीणा, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. ऋषिराज, शहरी पोलियो नोडल अधिकारी डॉ. ओ.पी. मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. आदर्श मित्तल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आशुतोष पांडे, डीपीसी (आईईसी) लखन सिंह लोधा, पीएचएम स्नेहलता तिवारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे.