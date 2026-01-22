करौली में दंगा आरोपी के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, पढ़ें पूरी खबर

Karauli Bulldozer Action: करौली में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला प्रशासन का 'बुल्डोजर एक्शन' लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. ऑनलाइन गेमिंग सट्टा, नवसंवत्सर हिंसा और दंगा प्रकरण के आरोपी अमीनुद्दीन खान द्वारा निर्मित अवैध व्यावसायिक भवन को ढहाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. नगर परिषद की इस कार्रवाई ने भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया है.

हाई-टेक तरीके से ढहाया जा रहा अवैध किला

अमीनुद्दीन खान का यह व्यावसायिक परिसर काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण साधारण मशीनों का वहां पहुंचना मुश्किल था. प्रशासन ने भारी मात्रा में मिट्टी डलवाकर एक कृत्रिम रैंप तैयार किया, ताकि बैकहो लोडर और हैमर मशीनें भवन के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच सकें. जेसीबी, अर्थ मूवर और हैमर की मदद से अवैध पिलर्स और स्लैब को चरणबद्ध तरीके से जमींदोज किया जा रहा है.

मंदिर तोड़कर और फर्जी पट्टे पर खड़ा किया था साम्राज्य

इस कार्रवाई के पीछे गंभीर आरोप और लंबी कानूनी प्रक्रिया जुड़ी हुई है. आरोप है कि आरोपी ने एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर इस व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया था. भवन निर्माण के लिए फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए थे. इसी मामले में आरोपी की मां और करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून को पहले ही पद से निलंबित किया जा चुका है. नगर परिषद ने जांच के बाद भवन की निर्माण स्वीकृति और पट्टा पहले ही निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इसे 'अवैध' घोषित कर तोड़ने के आदेश जारी हुए.

छावनी में तब्दील हुआ इलाका

किसी भी अप्रिय घटना या विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. एडीएम हेमराज परिड़वाल, डीएसपी अनुज शुभम और एसडीएम प्रेमराज मीणा स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं. शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है और यातायात के रूट बदले गए हैं ताकि आमजन को परेशानी न हो.

प्रशासन का संदेश

कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध किए गए किसी भी निर्माण पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी. अवैध अतिक्रमण और अपराध के गठजोड़ को तोड़ने के लिए यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.

