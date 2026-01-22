Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

करौली में दंगा आरोपी के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan News: करौली में दंगा आरोपी अमीनुद्दीन खान के अवैध व्यावसायिक भवन पर प्रशासन ने तीसरे दिन भी तोड़फोड़ जारी रखी. 500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मंदिर तोड़कर और फर्जी पट्टे पर बनी इस इमारत को जमींदोज किया जा रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Jan 22, 2026, 03:24 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!

देश ही नहीं विदेश में भी चमक रही उदयपुर की चांदी, ऑन डिमांड लेक सिटी में बन रहे सिल्वर के सोफे
11 Photos
silver rate today

देश ही नहीं विदेश में भी चमक रही उदयपुर की चांदी, ऑन डिमांड लेक सिटी में बन रहे सिल्वर के सोफे

सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

Silver Is The New Gold: कम कीमत, ट्रेंडी स्टाइल, राजस्थान के इन बाजारों से खरीद सकते हैं हॉलमार्क वाली शुद्ध चांदी
11 Photos
Rajasthan Shopping Market

Silver Is The New Gold: कम कीमत, ट्रेंडी स्टाइल, राजस्थान के इन बाजारों से खरीद सकते हैं हॉलमार्क वाली शुद्ध चांदी

करौली में दंगा आरोपी के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, पढ़ें पूरी खबर

Karauli Bulldozer Action: करौली में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला प्रशासन का 'बुल्डोजर एक्शन' लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. ऑनलाइन गेमिंग सट्टा, नवसंवत्सर हिंसा और दंगा प्रकरण के आरोपी अमीनुद्दीन खान द्वारा निर्मित अवैध व्यावसायिक भवन को ढहाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. नगर परिषद की इस कार्रवाई ने भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया है.

हाई-टेक तरीके से ढहाया जा रहा अवैध किला
अमीनुद्दीन खान का यह व्यावसायिक परिसर काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण साधारण मशीनों का वहां पहुंचना मुश्किल था. प्रशासन ने भारी मात्रा में मिट्टी डलवाकर एक कृत्रिम रैंप तैयार किया, ताकि बैकहो लोडर और हैमर मशीनें भवन के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच सकें. जेसीबी, अर्थ मूवर और हैमर की मदद से अवैध पिलर्स और स्लैब को चरणबद्ध तरीके से जमींदोज किया जा रहा है.

मंदिर तोड़कर और फर्जी पट्टे पर खड़ा किया था साम्राज्य
इस कार्रवाई के पीछे गंभीर आरोप और लंबी कानूनी प्रक्रिया जुड़ी हुई है. आरोप है कि आरोपी ने एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर इस व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया था. भवन निर्माण के लिए फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए थे. इसी मामले में आरोपी की मां और करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून को पहले ही पद से निलंबित किया जा चुका है. नगर परिषद ने जांच के बाद भवन की निर्माण स्वीकृति और पट्टा पहले ही निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इसे 'अवैध' घोषित कर तोड़ने के आदेश जारी हुए.

छावनी में तब्दील हुआ इलाका
किसी भी अप्रिय घटना या विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. एडीएम हेमराज परिड़वाल, डीएसपी अनुज शुभम और एसडीएम प्रेमराज मीणा स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं. शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है और यातायात के रूट बदले गए हैं ताकि आमजन को परेशानी न हो.

प्रशासन का संदेश
कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध किए गए किसी भी निर्माण पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी. अवैध अतिक्रमण और अपराध के गठजोड़ को तोड़ने के लिए यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news