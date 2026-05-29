/करौली में वृद्धाश्रम के निरीक्षण में खुली पोल, रजिस्टर में 25 बुजुर्ग पर मिले सिर्फ 5

Karauli : करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना ने सपोटरा स्थित राज फाउंडेशन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कर्मचारी उपस्थिति रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला, साफ-सफाई व्यवस्था में खामियां पाई गईं और वृद्धजनों की उपस्थिति रजिस्टर और वास्तविक उपस्थिति में भी अंतर सामने आया. इस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए.

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किए गए. इस निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में केवल पांच कर्मचारी उपस्थित मिले. सचिव द्वारा कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर एवं अन्य रिकॉर्ड मांगे जाने पर संबंधित कर्मचारी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके और संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए.

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निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के रसोईघर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया. वहीं चीनी, चायपत्ती और नमक जैसी खाद्य सामग्री खुले डिब्बों में रखी मिली. इसके अलावा शौचालय और स्नानागार भी अस्वच्छ स्थिति में पाए गए.

वृद्धजन उपस्थिति रजिस्टर में 25 वृद्धजनों के नाम दर्ज थे, जिनमें 19 की उपस्थिति और 6 की अनुपस्थिति अंकित थी. हालांकि निरीक्षण के समय वृद्धाश्रम में केवल पांच वरिष्ठ नागरिक ही मौजूद मिले. शेष वृद्धजनों के संबंध में बताया गया कि कुछ कथा में गए हुए हैं और कुछ उपचार के लिए बाहर गए हैं.

सचिव प्रताप सिंह मीना ने वृद्धजनों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वरिष्ठ नागरिकों ने भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने वृद्धाश्रम प्रबंधन को साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने, रिकॉर्ड संधारण व्यवस्थित रखने और वृद्धजनों की देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए.