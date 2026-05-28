/कौन हैं कैप्टन कमलराम वीसी जिनकी विदेश में लगी प्रतिमा ? इटली में गूंजा नाम

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Karauli News : भारतीय सैनिक कैप्टेन कमलराम वीसी की स्मृति में इटली के ऐतिहासिक शहर कैसिनो में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया.
Karauli News : द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देने वाले भारतीय सैनिक कैप्टेन कमलराम वीसी की स्मृति में इटली के ऐतिहासिक शहर कैसिनो में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. समारोह में भारत और इटली के अधिकारियों, सैन्य प्रतिनिधियों और कैप्टेन कमलराम के परिजनों की उपस्थिति ने इस अवसर को विशेष बना दिया. कार्यक्रम भारतीय सैनिकों के बलिदान और भारत-इटली के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बनकर उभरा.
प्रतिमा का अनावरण भारत के दूतावास, रोम की अधिकारी वाणी राव, कैसिनो के मेयर डॉ. एंजो सलेरा, ब्रिगेडियर जनरल गेब्रियल कोसिमो गारौ तथा भारतीय दूतावास के डिफेंस अटैची कर्नल रोहन फालनिकर ने संयुक्त रूप से किया. वक्ताओं ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान विश्व इतिहास का गौरवशाली अध्याय है और कैप्टेन कमलराम वीसी की वीरता आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है.
समारोह के दौरान अतिथियों को युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और चर्च का भ्रमण भी कराया गया, जहां कैप्टेन कमलराम वीसी के साहसिक कार्यों और योगदान की जानकारी साझा की गई. इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए.
कार्यक्रम में कैप्टेन कमलराम वीसी के सुपौत्र प्रदीप गुर्जर और धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे. दोनों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया. वाणी राव और कर्नल रोहन फालनिकर ने परिवार को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया. समारोह में उपस्थित लोगों ने तालियों की गूंज के साथ महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की.
अपने संबोधन में प्रदीप गुर्जर ने भारतीय दूतावास, कैसिनो प्रशासन और इटली के नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विदेश की धरती पर उनके दादाजी को मिला सम्मान पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने अपनी 105 वर्षीय दादी सूरजो देवी का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वे समारोह में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन उनका आशीर्वाद परिवार के साथ है.
समारोह में कैप्टेन कमलराम वीसी के दुर्लभ चित्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. यह आयोजन न केवल एक वीर सैनिक को श्रद्धांजलि था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान का संदेश देने वाला ऐतिहासिक अवसर भी बन गया.
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