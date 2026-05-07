/करौली के टोडाभीम स्कूल में शिक्षक पर चली गोली, दो युवक हुए घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली जिले के टोडाभीम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक स्कूल परिसर में शिक्षक पर फायरिंग कर दी गई. घटना में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत टोडाभीम अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही टोडाभीम पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.