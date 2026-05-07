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करौली के टोडाभीम स्कूल में शिक्षक पर चली गोली, दो युवक हुए घायल

करौली जिले के टोडाभीम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक स्कूल परिसर में शिक्षक पर फायरिंग कर दी गई. घटना में दो युवक घायल हो गए. , जिन्हें तुरंत टोडाभीम अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chaturvedi
Published: May 07, 2026, 01:35 PM|Updated: May 07, 2026, 01:35 PM
करौली के टोडाभीम स्कूल में शिक्षक पर चली गोली, दो युवक हुए घायल
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली जिले के टोडाभीम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक स्कूल परिसर में शिक्षक पर फायरिंग कर दी गई. घटना में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत टोडाभीम अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही टोडाभीम पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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