/जल है तो जीवन है का संदेश लेकर पांचना बांध पहुंचे राजेंद्र नायक, अफसरों को दिए कड़े निर्देश

Karauli news : राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक ने करौली दौरे के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए, आमजन से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. उन्होंने पांचना बांध पर जल पूजन किया, अभियान से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की. बाद में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी.

राजेन्द्र नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य संदेश "जल है तो जीवन है" है. अभियान के तहत नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों को लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है.

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उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का है. इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, धार्मिक संगठनों तथा आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है. जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को "जल गौरव सम्मान" से सम्मानित किया जाएगा.

नायक ने आमजन से प्रत्येक परिवार द्वारा कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिक पौधारोपण से पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा, वर्षा में वृद्धि होगी और जल स्रोतों का संरक्षण संभव हो सकेगा. इससे कृषि, व्यापार और समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभी से ठोस प्रयास करना आवश्यक है.

इस अवसर पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि पांचना बांध पर जल पूजन कार्यक्रम और जल संरक्षण जनजागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा निर्धारित कार्यों को 5 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.