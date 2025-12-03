करौली में ग्रामीणों ने खुद बनाई 150 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी पुलिया

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के बिचपुरी ग्राम पंचायत के महाराजपुरा, बिचपुरी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने अपने बलबूते अनोखा कार्य कर दिया. वर्षों की मांग और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी जो कार्य नहीं कर पाई वह कार्य ग्रामीणों ने खुद कर लिया.

बारिश में भद्रावती नदी के उफान से महीनों तक ठप हो जाने वाला रास्ता ग्रामीणों की हिम्मत और एकजुटता के आगे टिक नहीं पाया और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही पुलिया के निर्माण कर दिया. हर घर से 10 हजार रुपये और एक व्यक्ति का श्रमदान तय हुआ इसके लिए तय हुआ और देखते ही देखते नदी पर मजबूती से खड़ी एक पुलिया तैयार हो गई. पुलिया गांव को न सिर्फ शहर, अस्पताल और स्कूलों से जोड़ेगी, बल्कि बरसाती दिनों में होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा देगी.

बिचपुरी क्षेत्र से गुजरने वाली भद्रावती नदी बारिश के दौरान उफान पर रहती है. ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पानी आने के बाद करीब 9 से 10 महीने तक जल भराव बना रहता है, जिससे आवागमन लगभग ठप हो जाता है. नदी मे पानी होने से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और आम ग्रामीण सभी को अन्य गांव, नए अस्पताल और शहर तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

ग्रामीणों ने जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों से कई बार पुलिया निर्माण की मांग की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही आगे बढ़कर इस समस्या से निपटने का फैसला किया.

ग्रामीण मोहन सिंह, गिर्राज सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि चर्चा के बाद सभी ने तय किया कि क्षेत्र के प्रत्येक घर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ली जाएगी. साथ ही हर घर से एक व्यक्ति पुलिया निर्माण में श्रमदान करेगा.

ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से नदी में बड़े-बड़े पत्थर डाले और लगभग 100 फीट चौड़ी नदी पर करीब 150 फीट लंबी और 15 से 20 फीट चौड़ी पुलिया तैयार की. पुलिया को ऐसा बनाया गया है कि पैदल चलने वाले लोगों के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहन भी आसानी से पुलिया पर निकल सकें.

नदी में तेज बहाव के दौरान पत्थर बह न जाएं, इसके लिए ग्रामीणों ने पुलिया के नीचे और किनारों पर लोहे का मजबूत जाल लगाया है, जिससे पानी निकलता रहेगा और संरचना सुरक्षित बनी रहेगी.

