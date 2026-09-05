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करौली में बारिश से बिगड़े हालात! करणपुर में नदी-नालों का बहाव तेज, स्कूल बंद

Karauli News: करौली में पिछले 24 घंटे में औसतन 52.8 एमएम बारिश हुई. सपोटरा में सर्वाधिक 101 एमएम बारिश दर्ज हुई. पांचना बांध का जलस्तर 256.85 मीटर पहुंच गया. बारिश के चलते करणपुर में आवागमन प्रभावित हुआ और कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों में शनिवार को अवकाश रहा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Sep 05, 2026, 05:13 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 05:13 PM IST
करौली में बारिश से बिगड़े हालात! करणपुर में नदी-नालों का बहाव तेज, स्कूल बंद
Image Credit: बारिश के कारण तापमान में गिरावट.

Karauli News: करौली जिले में पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही हल्की से मध्यम बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. जिलेभर में मौसम सुहावना बना हुआ है. वहीं, लगातार बारिश से नदी-नालों, तालाबों और बांधों में पानी की आवक भी जारी है.

24 घंटे में 52.8 एमएम औसत बारिश

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जल संसाधन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, करौली जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 52.8 एमएम बारिश दर्ज की गई है. सपोटरा में सबसे ज्यादा 101 एमएम बारिश हुई, जबकि मंडरायल में सबसे कम 8 एमएम बारिश दर्ज की गई.

जिले के अन्य इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिला. नादौती में 83 एमएम, कालीसिल बांध पर 67 एमएम, श्रीमहावीरजी में 55 एमएम और पांचना बांध पर 55 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा जगर बांध पर 51 एमएम, करौली में 44 एमएम, टोडाभीम में 38 एमएम और हिंडौन में 31 एमएम बारिश दर्ज हुई.

पांचना बांध में 25 सेंटीमीटर पानी की आवक

लगातार बारिश के चलते जिले के प्रमुख पांचना बांध में भी पानी की आवक बनी हुई है. पिछले 24 घंटे में बांध में करीब 25 सेंटीमीटर पानी आया है. इसके बाद पांचना बांध का जलस्तर बढ़कर 256.85 मीटर पहुंच गया है. बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है.

बारिश के कारण बांध और जल स्रोतों के आसपास पानी की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है. नदी-नालों में पानी बढ़ने से कुछ स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है.

करणपुर क्षेत्र में आवागमन प्रभावित

सपोटरा के करणपुर क्षेत्र में बारिश के बाद नदी-नालों में उफान की स्थिति बनी. इसके चलते कुछ स्थानों पर लोगों के आवागमन में परेशानी सामने आई. प्रशासन की ओर से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है.

औसत से 29 प्रतिशत कम बारिश

करौली जिले में पूरे मानसून सत्र की औसत वर्षा 686 एमएम है. इस मानसून सत्र में अब तक औसत वर्षा की तुलना में करीब 29 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. अब तक जिले में मानसून की औसत वर्षा का 71.7 प्रतिशत पानी बरस चुका है.

फिलहाल जिले में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. इससे तापमान में कमी के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है, वहीं, जल स्रोतों में पानी की आवक से बांधों और तालाबों का जलस्तर भी बढ़ रहा है.


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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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