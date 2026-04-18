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स्कूल से लौटी बेटी ने खोला पापा के कमरे का दरवाजा, इस हालत में मिला LDC कर्मचारी, मची चीख-पुकार

Karauli News: करौली में CMHO कार्यालय के एलडीसी कर्मचारी रामवली (37) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 8 साल की बेटी ने घर लौटकर पिता का शव देखा. पुलिस जांच में जुटी, कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chaturvedi
Published: Apr 18, 2026, 08:08 AM|Updated: Apr 18, 2026, 08:08 AM
स्कूल से लौटी बेटी ने खोला पापा के कमरे का दरवाजा, इस हालत में मिला LDC कर्मचारी, मची चीख-पुकार
Image Credit:

Karauli News: करौली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत एक एलडीसी कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में शोक का माहौल है.

अस्पताल चौकी प्रभारी इंदर सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान 37 वर्षीय रामवली पुत्र इंदर सिंह निवासी सेंगरपुरा के रूप में हुई है. वह वर्तमान में करौली के रामनगर इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा था. बताया जा रहा है कि घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसकी 8 वर्षीय बेटी स्कूल से घर लौटी. घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद वह घबरा गई और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी.

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

दो बार आत्महत्या का प्रयास

प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था. हालांकि, इस बार उसने यह कठोर कदम क्यों उठाया, इसके पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस इस पहलू को गंभीरता से जांच रही है और मृतक के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक हालात को समझने की कोशिश की जा रही है.

मृतक अपने पीछे 12 वर्षीय बेटे और 8 वर्षीय बेटी को छोड़ गया है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है.

कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

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