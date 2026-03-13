करौली में गैस सिलेंडर के लिए मचा हाहाकार! एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइनें

Karauli Gas Cylinder: राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय पर रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. करीब एक दशक बाद गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ने से लोगों को तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. लंबी कतार को देखते हुए गैस एजेंसी पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाना पड़ा, जिन्होंने शांतिपूर्वक सिलेंडर वितरण में सहयोग किया.

करौली शहर में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं. तेज धूप में 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल पा रहा है. कई लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही.

हालांकि रसद विभाग और गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में अचानक मांग बढ़ने के कारण घरेलू सिलेंडर की होम डिलीवरी प्रभावित हुई है. इसके अलावा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान ओटीपी आने में देरी होने से भी उपभोक्ताओं को एजेंसी पर इंतजार करना पड़ रहा है.

बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण लोगों में गैस की उपलब्धता को लेकर आशंका बनी हुई है, जिससे मांग बढ़ गई है और बड़ी संख्या में उपभोक्ता सीधे गैस गोदाम और एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं. करौली इंडेन गैस एजेंसी संचालक टीकाराम मीणा के अनुसार, प्रतिदिन करीब 525 सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है, लेकिन अचानक बढ़ी मांग के कारण होम डिलीवरी प्रभावित हुई है, जिसे जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा.

जिले में इंडेन की दो और एचपी गैस की एक एजेंसी संचालित है, जहां समान स्थिति बनी हुई है. जिला रसद अधिकारी हितेश मीणा ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडर आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को लगातार गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. साथ ही वितरण व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता किसी भी अफवाह से भ्रम में ना आए गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है.