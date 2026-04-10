पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले दोषी को 20 वर्ष की सजा

Karauli Crime News: पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अपहरण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है . विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी युगल किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं. विशेष रूप से, न्यायालय ने जांच में भारी लापरवाही बरतने पर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि हिण्डौन निवासी एक महिला ने थाना नई मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी 16 वर्षीय पुत्री 9 जून 2025 की रात को घर से लापता हो गई थी. पुलिस जांच के दौरान पीड़िता 18 जून 2025 को केरल से दस्तयाब हुई. पीड़िता ने अपने बयानों में खुलासा किया कि आरोपी युगल किशोर ने दोस्ती के बहाने उसे हिण्डौन के एक होटल में बुलाया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बना ली गई.

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इसी वीडियो के आधार पर आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. घटना की रात आरोपी अपने एक साथी के साथ पीड़िता के घर पहुँचा और उसे डरा-धमकार कार में बैठा लिया. आरोपी उसे हिण्डौन रेलवे स्टेशन से दिल्ली और फिर केरल ले गया, जहाँ एक क्वार्टर में बंधक बनाकर दोबारा दुष्कर्म किया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 18 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को गंभीर धाराओं में दोषी पाया. न्यायालय ने फैसले में पुलिस कार्यप्रणाली पर भी कड़ा रुख अपनाया. अनुसंधान अधिकारी एएसआई रविंद्र सिंह द्वारा जांच में बरती गई भारी लापरवाही और अनियमितताओं को देखते हुए, अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

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