/पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

Farmers Mahapanchayat Over Panchna Dam Water: करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. पांचना कमांड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा धरना सोमवार को 18वें दिन भी जारी रहा. आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं. इसी मांग को लेकर क्षेत्र के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

आज होगी 411 गांवों की महापंचायत

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आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए आज सपोटरा उपखंड क्षेत्र के 411 गांवों की विशाल महापंचायत आयोजित की जा रही है. आयोजकों का दावा है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल होंगे. आंदोलनकारियों का मानना है कि यह महापंचायत पांचना बांध विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है. किसानों ने इसे अपने हक और पानी के अधिकार की लड़ाई बताया है.

बढ़ते जनसमर्थन से आंदोलन को मिली ताकत

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार आंदोलन को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है. अब तक करीब 50 गांवों के किसान खुलकर महापंचायत और धरने को समर्थन दे चुके हैं. क्षेत्रीय विधायक रामकेश मीना ने भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि हर दिन बढ़ रहे जनसमर्थन से आंदोलन को मजबूती मिल रही है. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके. प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है.

पानी नहीं मिला तो जारी रहेगा आंदोलन

किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक उनका आंदोलन और धरना जारी रहेगा. आंदोलनकारियों का कहना है कि यह केवल पानी की मांग नहीं बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के भविष्य और आजीविका से जुड़ा मुद्दा है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके.

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