हिण्डौन में सुबह-सुबह बड़ा हादसा, बस पलटने से मची चीख-पुकार! सदमे में अभिभावक

हिण्डौन में सुबह-सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निजी बस हिण्डौन-महुआ मार्ग पर क्यारदा गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार कई विद्यार्थी घायल हो गए.
Rajasthan News: हिण्डौन में एक बड़ा हादसा टल गया जब निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार कई विद्यार्थी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए हिण्डौन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घटना हिण्डौन-महुआ मार्ग पर क्यारदा गांव के पास हुई. पलटी बस सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की थी, जो हिण्डौन में स्थित एक निजी संस्थान है. बस में स्कूल के बच्चे सवार थे, जो सुबह की पिकअप या ड्रॉप के दौरान यात्रा कर रहे थे.
घायलों की स्थिति
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे पलट गई. घायल बच्चों में कुछ को चोटें गंभीर बताई जा रही हैं, जबकि अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों को तत्काल राहत कार्य के तहत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. बस चालक की लापरवाही या तकनीकी खराबी की जांच शुरू कर दी गई है. स्कूल प्रबंधन से भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. हादसे की खबर फैलते ही स्कूल के बाहर अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई. कई माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
