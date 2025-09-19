Zee Rajasthan
नवरात्रि में करौली की कैला देवी को चढ़ाएं काली मिर्च, हर संकट होगा खत्म!

Kaila Devi Dham Karauli: नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु कैला देवी धाम पहुंचकर माता को काली मिर्च अर्पित करते हैं. परंपरा है कि जो भक्त काली मिर्च अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं माता अवश्य पूरी करती हैं. खासकर जिन लोगों को लगातार बाधाएँ, भय या नजर दोष की समस्या होती है, वे यहां काली मिर्च चढ़ाकर राहत पाने की कामना करते हैं.

Published: Sep 19, 2025, 06:32 AM IST

नवरात्रि में करौली की कैला देवी को चढ़ाएं काली मिर्च, हर संकट होगा खत्म!

Kaila Devi Dham Karauli: राजस्थान का प्रसिद्ध कैला देवी धाम नवरात्रि में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है. करौली जिले की त्रिकूट पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है. नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इन दिनों यहां पूजा-अर्चना की विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें एक है माता को काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा.

क्यों चढ़ाई जाती है काली मिर्च?
धार्मिक मान्यता के अनुसार, काली मिर्च बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है. नवरात्रि में माता कैला देवी को काली मिर्च चढ़ाने से भक्तों पर से संकट टलते हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है.

माना जाता है कि काली मिर्च माता को अत्यंत प्रिय है. यह ग्रह दोष, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक मानी जाती है. भक्तों का विश्वास है कि इससे तंत्र-मंत्र और बाधाओं का असर समाप्त हो जाता है.

पूरी होती हैं मनोकामनाएं
नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु कैला देवी धाम पहुंचकर माता को काली मिर्च अर्पित करते हैं. परंपरा है कि जो भक्त काली मिर्च अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं माता अवश्य पूरी करती हैं. खासकर जिन लोगों को लगातार बाधाएँ, भय या नजर दोष की समस्या होती है, वे यहां काली मिर्च चढ़ाकर राहत पाने की कामना करते हैं.

सुख-शांति और समृद्धि की कामना
कैला देवी धाम में काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा सिर्फ एक धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि यह विश्वास भी है कि माता अपने भक्तों को हर बंधन और संकट से मुक्त कर देती हैं. यही कारण है कि नवरात्रि में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में हर कोई माता को काली मिर्च अर्पित करके अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करता है.

ऐसे पहुंचे इस मंदिर
कैला देवी मंदिर, करौली ज़िले में स्थित है और जयपुर से इसकी दूरी लगभग 160 किलोमीटर है. सड़क मार्ग से यह मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है. नवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहां विशेष बस और यात्रा सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं.


करौली का कैला देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह विश्वास और आस्था की जीवंत गाथा है. यहां की उत्पत्ति से जुड़ी कहानियां और भक्तों की अटूट श्रद्धा इसे राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल करती हैं.

ये लेख सामान्य जानकारी है, जो स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, जिसकी जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

