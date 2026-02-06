Zee Rajasthan
करौली पुलिस का ''ऑपरेशन शिकंजा'' जारी, 24 घंटे में 4 इनामी बदमाश दबोचे, कुल इनाम 35 हजार रुपये

Karauli News: जिला पुलिस अधीक्षक करौली लोकेश सोनवाल के कुशल नेतृत्व में चल रहे ''ऑपरेशन शिकंजा'' ने अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है. बीते 24 घंटों में पुलिस ने चार इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिनमें टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल एक आरोपी और हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं. कुल इनाम राशि 35 हजार रुपये है.
 

Published: Feb 06, 2026, 01:26 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 01:26 PM IST

Rajasthan Crime News: करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के कुशल नेतृत्व में चल रहे ''ऑपरेशन शिकंजा'' ने अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है. बीते 24 घंटों में पुलिस ने चार इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है. इनमें टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल एक आरोपी और हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं. कुल इनाम राशि 35 हजार रुपये है. यह सफलता पुलिस की मुखबिर तंत्र, तकनीकी निगरानी और टीम वर्क का नतीजा है. एसपी लोकेश सोनवाल ने कहा कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही और कई बड़े खुलासे होंगे.


टॉप-10 इनामी रामहरी गुर्जर की गिरफ्तारी
हिण्डौन नई मण्डी थाना पुलिस ने सबसे बड़ा झटका देते हुए टॉप-10 सूची में शामिल 15,000 रुपये इनामी बदमाश रामहरी गुर्जर को हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन से दबोचा. आरोपी पर लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के कुल 8 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह पिछले तीन वर्षों से न्यायालय से फरार था और कई बार ठिकाना बदलकर पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा. हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह की टीम ने मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा. रामहरी गुर्जर की गिरफ्तारी से क्षेत्र में लूट-मारपीट के कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है.


हिस्ट्रीशीटर राजबहादुर का एनडीपीएस कनेक्शन
हिण्डौन नई मण्डी थानाधिकारी नरेश पोसवाल की टीम ने थाने के हिस्ट्रीशीटर एवं 10,000 रुपये इनामी राजबहादुर को अग्रसेन कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया. आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के कुल 13 मामले दर्ज हैं. वह दो वर्ष से स्मैक तस्करी के मामले में फरार था. कांस्टेबल हरिओम की विशेष भूमिका रही. राजबहादुर की गिरफ्तारी से हिण्डौन क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगने की संभावना है.

जगपाल मीना की दिल्ली-जयपुर फरारी खत्म
बालघाट थानाधिकारी महेश कुमार की टीम ने 5,000 रुपये इनामी जगपाल मीना को पाडला टोडाभीम से दबोचा. आरोपी पोक्सो एक्ट (बलात्कार) के मामले में पांच महीने से फरार था. वह पहचान छिपाने के लिए दिल्ली, हरियाणा और जयपुर में ठिकाने बदलता रहा. टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई कर उसे पकड़ा. जगपाल मीना की गिरफ्तारी से पोक्सो एक्ट के कई मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद है.


पिन्टूराम उर्फ डी.जे. पर चोरी-धोखाधड़ी का आरोप
हिण्डौन सदर थाना पुलिस ने 5,000 रुपये इनामी पिन्टूराम उर्फ डी.जे. को दबोचा. आरोपी ने अप्रैल 2024 में एक दुकान की दीवार तोड़कर कपड़े, जूते और डीजे मशीनें चोरी की थीं. वह जयपुर के महेश नगर थाने से भी धोखाधड़ी के मामले में वांछित था. गिरफ्तारी के बाद दोनों थानों में आगे की जांच जारी है.


एसपी का बयान और आगे की रणनीति
एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया, "ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य कई वारदातों के खुलासे होने की संभावना है." उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस धारकों की सख्त मॉनिटरिंग और नियमों में सुधार के सुझाव दिए गए हैं. पुलिस अब उन अन्य नामों की तलाश में जुटी है जिनका खुलासा आरोपियों ने पूछताछ के दौरान किया है.

