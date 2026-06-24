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पांचना बांध विवाद पर नहीं बनी अंतिम सहमति, फिर आमने-सामने आए दोनों पक्ष, आज दोबारा से होगी अहम बैठक

Panchana Dam Water Release Dispute: पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए जिला कलेक्ट्रेट में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन अंतिम समाधान नहीं निकल सका. अब विवाद के निपटारे के लिए बुधवार दोपहर बाद दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी.

Edited byAnsh RajReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 24, 2026, 08:41 AM|Updated: Jun 24, 2026, 08:41 AM
पांचना बांध विवाद पर नहीं बनी अंतिम सहमति, फिर आमने-सामने आए दोनों पक्ष, आज दोबारा से होगी अहम बैठक
Image Credit: Panchana Dam Water Release Dispute

Panchana Dam: पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क और मांगें विस्तार से रखीं. चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बन सकी. अब विवाद के समाधान के लिए बुधवार दोपहर बाद फिर बैठक होगी. बैठक से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से अलग-अलग चर्चा की तथा बैठक के दौरान भी संयुक्त और अलग-अलग स्तर पर संवाद कर सहमति बनाने का प्रयास किया.

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम, करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेश कठानिया, अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में गुड़ला पांचना संघर्ष समिति और कमांड एरिया के किसान प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.

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गुड़ला पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धावाई ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई. मुख्य रूप से पांचना क्षेत्र की प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजना और उससे जुड़े लंबित कार्यों पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 15 सितंबर तक रुके हुए कार्यों को धरातल पर लाने का आश्वासन दिया गया है. सरकार का रुख सकारात्मक और संवेदनशील दिखाई दिया है. हालांकि अन्य विवादित बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए वार्ता का क्रम मंगलवार को भी जारी रहेगा.

वहीं कमांड एरिया की ओर से ग्राम उत्थान संस्था के अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही. उनकी प्रमुख मांग यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति की ओर से लिफ्ट योजना को लेकर आशंकाएं और चिंताएं रखी गईं, जिन्हें अधिकारियों ने गंभीरता से सुना. कमांड एरिया के किसान प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों से चर्चा कर अगले दौर की बैठक में अपना पक्ष रखेंगे. उनका कहना है कि नहरों में पानी छोड़े जाने तक धरना जारी रहेगा.

जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि पिछले सप्ताह हुई वार्ता को आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक चर्चा हुई. दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, जबकि कुछ मुद्दों पर अभी मतभेद बने हुए हैं. इन्हीं विषयों पर आगे चर्चा के लिए बुधवार शाम 4 बजे पुनः बैठक आयोजित की जाएगी. प्रशासन को उम्मीद है कि आपसी सहमति से जल्द समाधान निकल सकेगा.

बैठक में पांचना संघर्ष समिति की ओर से अशोक सिंह धावाई, रामस्वरूप बैंसला, जनक सिंह गुर्जर, बाले पटेल, पूर्व उप प्रधान सियाराम गुर्जर, भानु प्रताप गुर्जर, हाकिम सिंह बैंसला, राम सिंह ठेकेदार, परशुराम गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, सूबेदार वीरेंद्र गुर्जर एवं धीरेंद्र बैंसला सहित प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कमांड एरिया की ओर से सेवानिवृत्त डीआरएम रघुवीर मीणा, महेंद्र मीणा, विजय सिंह, शिवराज सिंह मीणा, पृथ्वीराज पटेल, हरदयाल जाटव, अमर सिंह, रहमत चौधरी, ध्रुव जाट, भगवान सहाय, रामहरी मीणा, अनूप, रामराज, रामकेश, शिवजी वकील, बृजलाल सहित विभिन्न गांवों के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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