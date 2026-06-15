Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /पांचना बांध पानी निकासी मामले का जल्द निकलेगा हल, पंच पटेलों से बातचीत जारी- जवाहर सिंह बेढम

पांचना बांध पानी निकासी मामले का जल्द निकलेगा हल, पंच पटेलों से बातचीत जारी- जवाहर सिंह बेढम

Panchna Dam Water Release Dispute : मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पांचना बांध से जुड़े तीनों पक्ष किसान हैं और सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा. साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने संयम बनाए रखने की अपील की.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 02:26 PM|Updated: Jun 15, 2026, 02:26 PM
पांचना बांध पानी निकासी मामले का जल्द निकलेगा हल, पंच पटेलों से बातचीत जारी- जवाहर सिंह बेढम
Image Credit: Panchna Dam Water Release Dispute

Karauli News : पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर कमांड एरिया और नॉनकमांड एरिया के किसानों के बीच चल रहे विवाद तथा धरना-प्रदर्शन पर जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से संवाद कर जल्द न्यायोचित समाधान निकालेगी. उन्होंने कहा कि पांचना बांध से जुड़े तीनों पक्ष किसान हैं और सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा. साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने संयम बनाए रखने की अपील की. मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पांचना बांध को लेकर वर्तमान में तीन पक्ष सक्रिय हैं. पहला पक्ष वो है जो गंभीर नदी के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने की मांग कर रहा है. उन्होंने बताया कि गंभीर नदी में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से फ्लड कंट्रोल डैम के आधार पर पांचना बांध का निर्माण किया गया था. दूसरा पक्ष बांध क्षेत्र के आसपास बसे गांवों का है, जो अपने लिए पानी की मांग कर रहे हैं. वहीं तीसरा पक्ष कमांड एरिया के किसान हैं, जिन्हें सिंचाई के लिए पानी चाहिए.

तीनों पक्षों से बातचीत कर निकाला जाएगा हल

Add Zee News as a Preferred Source

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि तीनों ही पक्ष किसान हैं और सरकार सभी से संवाद स्थापित कर उचित समाधान निकालेगी. पंच-पटेलों सहित सभी संबंधित लोगों से बातचीत कर समस्या का रास्ता निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए और सरकार भी इसी सोच के साथ काम कर रही है. जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अब लोगों को गुमराह कर राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना उचित नहीं है और यह समय राजनीतिक लाभ लेने का नहीं, बल्कि समाधान निकालने का है.

कांग्रेस सांसद के बयान को बताया गलत

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के एक सांसद और पूर्व डीजीपी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. बेढम ने कहा कि सांसद द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को ठेस पहुंची है. उन्होंने ऐसे बयानों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. उन्होंने आमजन से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और किसानों के हित में न्यायसंगत समाधान जल्द निकाला जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- लोकतंत्र पर कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं!

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

Rajasthan News: विमान हादसे में नावां का लाल खेमाराम शहीद, असम के जोरहाट में हुआ हादसा

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Karauli News
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल, राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र रखता है और सटीक और विश्वसनीय खबरें दिखाता है. जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि राजस्थान के विकास में आप भी हैं भागीदार और अपनी राय हमारे साथ सांझा कीजिए.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 33 किलो डोडाचूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
pratapgarh news
2
Karauli News
3
Bhilwara news
4
Bundi News
5
Jaipur news