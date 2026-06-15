/पांचना बांध पानी निकासी मामले का जल्द निकलेगा हल, पंच पटेलों से बातचीत जारी- जवाहर सिंह बेढम

Karauli News : पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर कमांड एरिया और नॉनकमांड एरिया के किसानों के बीच चल रहे विवाद तथा धरना-प्रदर्शन पर जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से संवाद कर जल्द न्यायोचित समाधान निकालेगी. उन्होंने कहा कि पांचना बांध से जुड़े तीनों पक्ष किसान हैं और सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा. साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने संयम बनाए रखने की अपील की. मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पांचना बांध को लेकर वर्तमान में तीन पक्ष सक्रिय हैं. पहला पक्ष वो है जो गंभीर नदी के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने की मांग कर रहा है. उन्होंने बताया कि गंभीर नदी में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से फ्लड कंट्रोल डैम के आधार पर पांचना बांध का निर्माण किया गया था. दूसरा पक्ष बांध क्षेत्र के आसपास बसे गांवों का है, जो अपने लिए पानी की मांग कर रहे हैं. वहीं तीसरा पक्ष कमांड एरिया के किसान हैं, जिन्हें सिंचाई के लिए पानी चाहिए.

तीनों पक्षों से बातचीत कर निकाला जाएगा हल

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गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि तीनों ही पक्ष किसान हैं और सरकार सभी से संवाद स्थापित कर उचित समाधान निकालेगी. पंच-पटेलों सहित सभी संबंधित लोगों से बातचीत कर समस्या का रास्ता निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए और सरकार भी इसी सोच के साथ काम कर रही है. जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अब लोगों को गुमराह कर राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना उचित नहीं है और यह समय राजनीतिक लाभ लेने का नहीं, बल्कि समाधान निकालने का है.

कांग्रेस सांसद के बयान को बताया गलत

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के एक सांसद और पूर्व डीजीपी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. बेढम ने कहा कि सांसद द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को ठेस पहुंची है. उन्होंने ऐसे बयानों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. उन्होंने आमजन से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और किसानों के हित में न्यायसंगत समाधान जल्द निकाला जाएगा.

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