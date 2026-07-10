/करौली में पांचना संघर्ष समिति की अधिकारियों से मुलाकात, निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की उठाई मांग

Karauli News: करौली जिले की बहुप्रतीक्षित गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने की मांग को लेकर पांचना संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंचा. संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाभाई के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना की स्वीकृति, भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया. साथ ही अधिकारियों से आग्रह किया कि परियोजना का वर्क ऑर्डर जल्द जारी कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों को लंबे समय से जिस सिंचाई सुविधा का इंतजार है, वह जल्द मिल सके.



इन अधिकारियों से की गई मुलाकात

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संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद बिश्नोई, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल से मुलाकात की. इस दौरान परियोजना की वर्तमान स्थिति, आगामी प्रक्रिया और निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. समिति ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र के हजारों किसान इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं.



वर्क ऑर्डर और स्वीकृत मसौदे की प्रति देने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के समक्ष मांग रखी कि गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना का वर्क ऑर्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए. इसके साथ ही परियोजना के स्वीकृत मसौदे की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्थानीय लोगों और किसानों को परियोजना की पूरी जानकारी मिल सके. समिति का कहना है कि निर्माण कार्य समय पर शुरू होने से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा.



सरकार और जनप्रतिनिधियों का जताया आभार

पांचना संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया. समिति का कहना है कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों से वर्षों से लंबित यह महत्वपूर्ण परियोजना अब आगे बढ़ी है. प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि अब निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा और किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.



किसानों की उम्मीदों से जुड़ी है परियोजना

गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना को करौली जिले के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ने की संभावना है. बैठक में हाकिम बैंसला, वेदप्रकाश उर्फ बटरू गुर्जर सहित संघर्ष समिति के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता, तब तक वे लगातार प्रशासन और सरकार के संपर्क में रहकर इसकी प्रगति की निगरानी करते रहेंगे.

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