धौलपुर से लेकर करौली-सीकर में बारिश ने मचाया हाहाकार, पानी में डूबी फसलें देख रो पड़े किसान

Dholpur/Karauli/Sikar/Jaipur Weather: पश्चिमी विक्षोभ के असर से सांचौर और चितलवाना उपखंड क्षेत्र में देर रात हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. अचानक बदले मौसम ने खासकर जीरा और ईसबगोल की तैयार खड़ी व कटी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. खेतों में कटाई करके रखी व तैयार खड़ी फसल बारिश के कारण भीग गई और कई जगहों पर गिर भी गई, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर असर पड़ा है.

किसानों का कहना है कि जिस फसल को वे काटने की तैयारी कर रहे थे और कुछ जगह काटकर खेतों में रखी फसलें अचानक आई बारिश से बुरी तरह प्रभावित हो गई. पानी लगने से फसल की गुणवत्ता खराब हो गई और खेतों में गिरने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है. अनुमान है कि 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है. जिससे किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा है.

नकदी फसल होने के कारण जीरा और ईसबगोल किसानों की आय का मुख्य आधार मानी जाती है. ऐसे में इस नुकसान से क्षेत्र के किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है. कई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत और खर्च के बाद फसल तैयार की थी, लेकिन कटाई से पहले ही मौसम ने उनकी उम्मीदें तोड़ दीं.

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प्रभावित किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की है. उनका कहना है कि फसल बीमा का लाभ जल्द दिलाया जाए और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वे इस नुकसान से उबरकर अगली फसल की तैयारी कर सकें. प्रशासन से भी नुकसान का सर्वे कर राहत पहुंचाने की मांग उठ रही है.

करौली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश

करौली जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. शुक्रवार को आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश दर्ज की गई. कुछ स्थानों पर मेघगर्जना भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

सुबह मौसम के अचानक बदलने से काम पर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. जिले के विभिन्न हिस्सों में चली तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल तथा खलिहानों में रखी कटी फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. बदलते मौसम को देखते हुए किसानों की चिंता बढ़ गई है.

जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र करौली के वैज्ञानिक एम. के. नायक ने बताया कि 20 मार्च को भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है, उन्होंने आगे बताया कि 21 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. नायक के अनुसार आंधी और बारिश के असर से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है.

रींगस में बेमौसम बारिश का कहर, किसानों की बढ़ी चिंता

सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर लगातार जारी रहा, जिससे आमजन का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. लगातार हो रही बारिश के चलते जहां सड़कों पर पानी भर गया, वहीं लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी और कटाई के लिए तैयार फसलें बारिश की चपेट में आ गई हैं, जिससे नुकसान की आशंका जताई जा रही है. खासतौर पर गेहूं और सरसों जैसी फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी उपज को बचाने के लिए जतन करते नजर आए. इधर, अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे करवाने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. किसान नेताओं का कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मौसम के बदले इस मिजाज से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह बारिश चिंता का कारण बन गई है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

आमेर क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज

आमेर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली है. अलसुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते जहां एक ओर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर आमजन का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी रबी की फसल, खासकर गेहूं और सरसों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

किसानों का कहना है कि यदि बारिश का यह सिलसिला जारी रहा तो फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. अल सुबह से लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

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