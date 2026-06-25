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अपनी ही नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने पिता को भेजा जेल

Rajasthan Crime: करौली में पोक्सो अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 25, 2026, 12:19 PM|Updated: Jun 25, 2026, 12:19 PM
अपनी ही नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने पिता को भेजा जेल
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली जिले में पोक्सो अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित बालिका को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दिलवाने के भी आदेश दिए गए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 16,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए है. सूरौठ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस उप अधीक्षक (हिण्डौन) के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी.

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रिपोर्ट के अनुसार, उसके भाई ने 30 जून 2017 को अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस जुर्म में वह करीब ढाई साल तक जेल में बंद रहा. जेल से छूटने के बाद आरोपी दोबारा नशे का आदी हो गया और अपने ही बच्चों को तंग व परेशान करने लगा. वह अक्सर बच्चों को धमकी देता था कि जैसे तुम्हारी मां को मारा है, वैसे ही तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा.

30 अप्रैल 2025 को आरोपी अपनी नाबालिग पुत्री को (जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी) अपने घर ले आया. इसके बाद 2 और 3 मई 2025 की रात को आरोपी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें करने लगा. जब नाबालिग पुत्री रोई और चिल्लाई, तब जाकर आरोपी ने उसे छोड़ा.

पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी बुआ के गांव भाग गई और वहां जाकर अपनी बुआ को पूरी आपबीती सुनाई. घटना सपोटरा थाना क्षेत्र की होने के कारण, पुलिस उप अधीक्षक (हिण्डौन) के आदेश पर 13 मई 2025 को सपोटरा थाने में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच और अनुसंधान करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय पोक्सो (करौली) में चालान पेश किया. पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर आरोपी को अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का दोषी पाया और उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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