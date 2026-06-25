/अपनी ही नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने पिता को भेजा जेल

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली जिले में पोक्सो अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित बालिका को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दिलवाने के भी आदेश दिए गए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 16,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए है. सूरौठ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस उप अधीक्षक (हिण्डौन) के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी.

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रिपोर्ट के अनुसार, उसके भाई ने 30 जून 2017 को अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस जुर्म में वह करीब ढाई साल तक जेल में बंद रहा. जेल से छूटने के बाद आरोपी दोबारा नशे का आदी हो गया और अपने ही बच्चों को तंग व परेशान करने लगा. वह अक्सर बच्चों को धमकी देता था कि जैसे तुम्हारी मां को मारा है, वैसे ही तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा.

30 अप्रैल 2025 को आरोपी अपनी नाबालिग पुत्री को (जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी) अपने घर ले आया. इसके बाद 2 और 3 मई 2025 की रात को आरोपी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें करने लगा. जब नाबालिग पुत्री रोई और चिल्लाई, तब जाकर आरोपी ने उसे छोड़ा.

पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी बुआ के गांव भाग गई और वहां जाकर अपनी बुआ को पूरी आपबीती सुनाई. घटना सपोटरा थाना क्षेत्र की होने के कारण, पुलिस उप अधीक्षक (हिण्डौन) के आदेश पर 13 मई 2025 को सपोटरा थाने में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच और अनुसंधान करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय पोक्सो (करौली) में चालान पेश किया. पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर आरोपी को अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का दोषी पाया और उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

