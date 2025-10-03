पत्नी के काली करतूत आई सामने, तो पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर... फिर पहुंचा थाने

Karauli Crime News : राजस्थान के करौली जिले में लांगरा पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड डबल मर्डर का पर्दाफाश महज 24 घंटे के भीतर कर दिया. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था, जिसमें पति ने अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में शामिल मृतका के पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कैलाश चन्द्र विश्नोई के विशेष सुपरविजन और करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि मृतक निरंजन उर्फ रिंकू के पिता भंवरलाल मीणा की रिपोर्ट पर लांगरा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, उनका पुत्र निरंजन और गांव की रंजीता पत्नी भूरा मीणा के बीच करीब 8-10 साल से प्रेम संबंध थे. इसी के चलते 26 सितंबर 2025 को दोनों की हत्या कर दी गई थी. आश्चर्यजनक रूप से वारदात को अंजाम देने के बाद मृतका रंजीता के पति भूरा पुत्र लक्खू मीणा ने ही सबसे पहले लांगरा थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

30 सितंबर 2025 को पुलिस को कुमरावतपुरा के जंगल में दो शव पड़े होने की सूचना मिली. थानाधिकारी लालबहादुर मीणा मय जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां एक युवती का शव मिला. थोड़ी दूरी पर एक युवक का शव और पास में एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई. मृतका के पति भूरा मीणा ने युवती के शव की पहचान अपनी पत्नी रंजीता के रूप में की.

बाद में निरंजन के पिता भंवरलाल ने दूसरे शव की पहचान अपने पुत्र निरंजन के रूप में की. शवों की स्थिति को देखते हुए हत्या का संदेह गहराया. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली गुमनाराम और डीएसपी अनुज शुभम सहित थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया.

पुलिस ने पड़ोसियों और आसूचना संकलन के आधार पर मृतका के पति भूरा को संदेह के घेरे में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर भूरा और उसके सहयोगियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि पति भूरा को अपनी पत्नी रंजीता के प्रेम प्रसंग का पता चल गया था, उसने प्रतिशोध में अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और निरंजन व रंजीता की हत्या कर दी.

हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए मौके पर सल्फास की डिब्बी भी डाल दी थी. पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीन आरोपियों भूरा पुत्र लक्खू मीणा, रामकेश उर्फ पप्पी मीणा पुत्र शिवसिंह मीणा और कमल मीणा पुत्र जगन को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है. इस पूरे पर्दाफाश में साइबर टीम के साथ विशेषकर कांस्टेबल सत्येन्द्र अवस्थी और ऋषिकेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही.