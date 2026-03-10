Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

करौली के मदरसे में नाबालिग बालिकाओं के यौन शोषण का आरोप, शिकायत के बाद मचा हड़कंप

Rajasthan News: करौली के एक मदरसे में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत के आरोप सामने आए हैं. शिकायतकर्ता ने एसपी को शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज सौंपे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं आरोपी मुफ्ती को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 10, 2026, 10:04 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 10:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम! मेघगर्जन के साथ तेज रफ्तार से होगी बारिश
6 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम! मेघगर्जन के साथ तेज रफ्तार से होगी बारिश

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 2700 करोड़ रुपये का लगाया जाएगा अत्याधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट
6 Photos
rajasthan government project

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 2700 करोड़ रुपये का लगाया जाएगा अत्याधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट

बाड़मेर में गणगौर की धूम, घुड़ला लेकर नाचते-गाते पार्कों में महिलाएं और लड़कियां आई नजर, देखें सुंदर तस्वीरें
7 Photos
gangaur 2026

बाड़मेर में गणगौर की धूम, घुड़ला लेकर नाचते-गाते पार्कों में महिलाएं और लड़कियां आई नजर, देखें सुंदर तस्वीरें

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Pyaz Ki Kachori

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

करौली के मदरसे में नाबालिग बालिकाओं के यौन शोषण का आरोप, शिकायत के बाद मचा हड़कंप

Karauli Crime News: करौली जिले में एक मदरसे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है. यहां पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में मदरसे के एक मुफ्ती और कुछ अन्य लोगों पर छात्राओं के साथ अनुचित हरकतें करने का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग बालिकाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था. उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मदरसे में पढ़ने वाली कुछ बालिकाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी. उनका आरोप है कि पिछले करीब एक साल से यह स्थिति बनी हुई है और छात्राओं के साथ गलत तरीके से पेश आने की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने इस बारे में लिखित रूप से पुलिस को जानकारी दी है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित मदरसा एक शासी संस्था के अंतर्गत संचालित होने के कारण बाहरी लोगों का हस्तक्षेप काफी सीमित रहता है. बताया जा रहा है कि यह मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से संबद्ध है. ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संस्थागत व्यवस्था के कारण इस मामले को लंबे समय तक खुलकर सामने नहीं लाया जा सका.

मोहम्मद आरिफ का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी पहले समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को भी दी थी. हालांकि उस समय आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया और संबंधित लोगों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने सीधे जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत पेश करने का निर्णय लिया.

शिकायत के साथ ही उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस इन फुटेज की जांच कर रही है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके. सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस मामले में आरोपी बताए जा रहे मुफ्ती को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news