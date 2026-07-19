/करौली में महिला की संदिग्ध मौत से मचा बवाल! परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Rajasthan Crime News: करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के राजौर गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामला गरमा गया है. मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी. पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हो गए.

महिला की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल

मामचारी थाना क्षेत्र के राजौर गांव निवासी पूजा जाटव पत्नी महेश जाटव की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. घटना के बाद परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि महिला की मौत सामान्य नहीं है और मामले की पूरी जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले से दर्ज था अपहरण का मामला

कैला देवी डीएसपी मीना मीणा ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. परिजनों का आरोप है कि जिस युवक पर उन्होंने शक जताया है, उसके खिलाफ पहले भी मामचारी थाने में महिला के अपहरण का मामला दर्ज था. परिजनों का कहना है कि घटना के दिन आरोपी महिला के घर पहुंचा था और उसके साथ मारपीट की गई थी.

बेटे ने देखी मारपीट की घटना, परिजनों का आरोप

परिजनों के अनुसार, घटना के समय महिला का बेटा मौके पर मौजूद था. उनका दावा है कि बच्चे ने आरोपी को महिला के साथ मारपीट करते हुए देखा था. इसके बाद जब बच्चा परिवार के अन्य लोगों को बुलाने गया, उसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से महिला की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और वहां से फरार हो गया. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

महिला की मौत के विरोध में परिजन और ग्रामीण करौली जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सिटी पार्क में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शन के बाद परिजनों ने एएसपी महेश मीणा को ज्ञापन सौंपा.

तीन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की मांग

ज्ञापन में परिजनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के साथ-साथ मृतका के तीन छोटे बच्चों के पालन-पोषण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की. इसके अलावा उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी.

पुलिस ने समझाइश कर कराया समाधान

मौके पर कैलादेवी डीएसपी मीना मीणा, मामचारी थाना प्रभारी मुरारी लाल मीणा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.