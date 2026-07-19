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करौली में महिला की संदिग्ध मौत से मचा बवाल! परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Rajasthan News: करौली के राजौर गांव में महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. आरोपी की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग की गई. पुलिस की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. मामले की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 19, 2026, 07:56 PM|Updated: Jul 19, 2026, 07:56 PM
करौली में महिला की संदिग्ध मौत से मचा बवाल! परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: करौली में महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के राजौर गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामला गरमा गया है. मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी. पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हो गए.

महिला की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल
मामचारी थाना क्षेत्र के राजौर गांव निवासी पूजा जाटव पत्नी महेश जाटव की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. घटना के बाद परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि महिला की मौत सामान्य नहीं है और मामले की पूरी जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

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पहले से दर्ज था अपहरण का मामला
कैला देवी डीएसपी मीना मीणा ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. परिजनों का आरोप है कि जिस युवक पर उन्होंने शक जताया है, उसके खिलाफ पहले भी मामचारी थाने में महिला के अपहरण का मामला दर्ज था. परिजनों का कहना है कि घटना के दिन आरोपी महिला के घर पहुंचा था और उसके साथ मारपीट की गई थी.

बेटे ने देखी मारपीट की घटना, परिजनों का आरोप
परिजनों के अनुसार, घटना के समय महिला का बेटा मौके पर मौजूद था. उनका दावा है कि बच्चे ने आरोपी को महिला के साथ मारपीट करते हुए देखा था. इसके बाद जब बच्चा परिवार के अन्य लोगों को बुलाने गया, उसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से महिला की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और वहां से फरार हो गया. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
महिला की मौत के विरोध में परिजन और ग्रामीण करौली जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सिटी पार्क में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शन के बाद परिजनों ने एएसपी महेश मीणा को ज्ञापन सौंपा.

तीन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की मांग
ज्ञापन में परिजनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के साथ-साथ मृतका के तीन छोटे बच्चों के पालन-पोषण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की. इसके अलावा उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी.

पुलिस ने समझाइश कर कराया समाधान
मौके पर कैलादेवी डीएसपी मीना मीणा, मामचारी थाना प्रभारी मुरारी लाल मीणा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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