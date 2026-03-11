Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर किया जघन्य अपराध, ब्लैकमेल कर कई बार बनाया हवस का शिकार, POCSO कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Rajasthan News: करौली की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी जीवन महावार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 11, 2026, 10:25 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 10:25 PM IST

Trending Photos

चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी के साथ गोली की रफ्तार से बरसेंगे बादल!
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी के साथ गोली की रफ्तार से बरसेंगे बादल!

सरकार ने बदल दिए गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम, जानें नया रूल
7 Photos
LPG Gas Cylinder New Booking Rule

सरकार ने बदल दिए गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम, जानें नया रूल

राजस्थान पर भी पड़ रहा इजरायल-ईरान युद्ध का असर, सिलेंडर की किल्लत से बुझे चूल्हे, भट्टियों में सुलगी आग
8 Photos
LPG Gas Cylinder Price Hike

राजस्थान पर भी पड़ रहा इजरायल-ईरान युद्ध का असर, सिलेंडर की किल्लत से बुझे चूल्हे, भट्टियों में सुलगी आग

कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर किया जघन्य अपराध, ब्लैकमेल कर कई बार बनाया हवस का शिकार, POCSO कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Karauli Crime News: राजस्थान के करौली जिले की पोक्सो विशिष्ट अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध में कठोर फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि सपोटरा थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी जीवन महावार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी दिया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि, दोषी ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर और फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था. न्यायालय ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 60 हजार का जुर्माना और पीड़िता को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के निर्देश भी दिए हैं.

उन्होंने बताया कि यह मामला 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जब सपोटरा क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग अचानक घर से लापता हो गई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जब तलाशी शुरू की, तो बालिका शराब के ठेके के पास मिली. घर लौटने पर पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई. आरोपी जीवन महावार ने नाबालिग को एक मोबाइल फोन दिया और उसे डरा-धमकाकर बात करने लगा. एक रात आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर शराब मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

28 फरवरी और फिर 6 मार्च को जब पीड़िता परीक्षा देने जा रही थी, तब आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर अगवा कर श्मशान ले गया और वहां फिर से दरिंदगी की. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को मजबूती से रखने के लिए कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी जीवन को दोषी माना. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. साथ ही, 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' के तहत नाबालिग को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news