कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर किया जघन्य अपराध, ब्लैकमेल कर कई बार बनाया हवस का शिकार, POCSO कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Rajasthan News: करौली की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी जीवन महावार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया.
Karauli Crime News: राजस्थान के करौली जिले की पोक्सो विशिष्ट अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध में कठोर फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि सपोटरा थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी जीवन महावार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी दिया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि, दोषी ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर और फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था. न्यायालय ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 60 हजार का जुर्माना और पीड़िता को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के निर्देश भी दिए हैं.
उन्होंने बताया कि यह मामला 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जब सपोटरा क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग अचानक घर से लापता हो गई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जब तलाशी शुरू की, तो बालिका शराब के ठेके के पास मिली. घर लौटने पर पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई. आरोपी जीवन महावार ने नाबालिग को एक मोबाइल फोन दिया और उसे डरा-धमकाकर बात करने लगा. एक रात आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर शराब मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए.
28 फरवरी और फिर 6 मार्च को जब पीड़िता परीक्षा देने जा रही थी, तब आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर अगवा कर श्मशान ले गया और वहां फिर से दरिंदगी की. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को मजबूती से रखने के लिए कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने आरोपी जीवन को दोषी माना. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. साथ ही, 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' के तहत नाबालिग को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है.
