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करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

Rajasthan News: करौली के मासलपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पति राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 08:51 PM|Updated: Jun 11, 2026, 08:51 PM
करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे
Image Credit: Rajasthan Crime News

Karauli News: मासलपुर थाना क्षेत्र के बरबटपुरा गांव में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में गठित टीमों ने आरोपी राजेन्द्र गुर्जर को शेरपुर-जटनगला मार्ग के पास से दबोचा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना के बीच अपनी पत्नी निरमा की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

हत्या के बाद आरोपी ने विद्युत लाइन से चिपक कर आत्महत्या का भी प्रयास किया हालांकि असफल रहा. इसके बाद आरोपी घरेलू कपड़ों में ही फरार हो गया. एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया पुलिस के अनुसार 10 जून को मासलपुर थाना पुलिस सचिन पायलट के सकरघटा दौरे के दौरान कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थी. इसी दौरान सूचना मिली कि बरबटपुरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां भारी मात्रा में खून पड़ा मिला. ग्रामीणों ने बताया कि राजेन्द्र गुर्जर ने अपनी पत्नी निरमा पर धारदार बांक से हमला कर उसकी गर्दन काट दी. गंभीर हालत में महिला को हिण्डौन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मृतका के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि निरमा की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व राजेन्द्र गुर्जर से हुई थी. गौना होने के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. करीब छह महीने पहले मारपीट कर उसे पीहर भेज दिया गया था. 8 जून को आरोपी और उसके परिजन समझौते का भरोसा देकर निरमा को वापस ससुराल ले गए थे. आरोप है कि दो दिन बाद ही आरोपी ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने करौली वृत्ताधिकारी, मासलपुर थाना और सदर थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शेरपुर की ओर से जटनगला जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक मोबाइल यूनिट की मदद ली. मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी डीएसपी अनुज शुभम, सदर थाना प्रभारी यदुवीर सिंह और मासलपुर थानाधिकारी परमजीत सिंह के संयुक्त प्रयास से संभव हो सकी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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