/करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राज्य चुनें
Karauli News: मासलपुर थाना क्षेत्र के बरबटपुरा गांव में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में गठित टीमों ने आरोपी राजेन्द्र गुर्जर को शेरपुर-जटनगला मार्ग के पास से दबोचा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घरेलू विवाद और दहेज प्रताड़ना के बीच अपनी पत्नी निरमा की बेरहमी से हत्या कर दी थी.
हत्या के बाद आरोपी ने विद्युत लाइन से चिपक कर आत्महत्या का भी प्रयास किया हालांकि असफल रहा. इसके बाद आरोपी घरेलू कपड़ों में ही फरार हो गया. एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया पुलिस के अनुसार 10 जून को मासलपुर थाना पुलिस सचिन पायलट के सकरघटा दौरे के दौरान कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थी. इसी दौरान सूचना मिली कि बरबटपुरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां भारी मात्रा में खून पड़ा मिला. ग्रामीणों ने बताया कि राजेन्द्र गुर्जर ने अपनी पत्नी निरमा पर धारदार बांक से हमला कर उसकी गर्दन काट दी. गंभीर हालत में महिला को हिण्डौन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतका के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि निरमा की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व राजेन्द्र गुर्जर से हुई थी. गौना होने के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. करीब छह महीने पहले मारपीट कर उसे पीहर भेज दिया गया था. 8 जून को आरोपी और उसके परिजन समझौते का भरोसा देकर निरमा को वापस ससुराल ले गए थे. आरोप है कि दो दिन बाद ही आरोपी ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने करौली वृत्ताधिकारी, मासलपुर थाना और सदर थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शेरपुर की ओर से जटनगला जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक मोबाइल यूनिट की मदद ली. मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी डीएसपी अनुज शुभम, सदर थाना प्रभारी यदुवीर सिंह और मासलपुर थानाधिकारी परमजीत सिंह के संयुक्त प्रयास से संभव हो सकी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!