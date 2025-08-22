Karauli Crime: करौली शर्मनाक घटना से शर्मसार! दलित युवक से मारपीट और महिला से अभद्रता...

Rajasthan Crime News: राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी थाना पुलिस ने दलित युवक से मारपीट और महिला के कपड़े फाड़ने के मामले में फरार चल रहे तीन इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया. मार्च 2025 से फरार ये आरोपी गश्त के दौरान दबोचे गए. पुलिस पूछताछ में जुटी है.
Trending Photos
Karauli Crime News: राजस्थान के करौली जिले से मानवता को शर्मसार करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जहां पर एक दलित युवक से मारपीट करने एवं दलित महिला के कपड़े फाड़ कर उसे बेअदब करने के मामले में फरार चल रहे दस दस हजार रूपये के तीन इनामी आरोपियों को श्री महावीर जी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
क्या बोले पुलिस अधीक्षक
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च 2025 को श्री महावीर जी थाने में मुकदमा दर्ज कराया की आरोपियों ने एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की एवं दलित महिला के कपड़े फाड़ कर उसे बेअदब कर दिया. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे. जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने 10- 10 हजार रुपए के नाम घोषित कर दिए. श्री महावीर जी थाना प्रभारी रामनिवास गुर्जर को गश्त के दौरान गांव मिल्कसराय थाना नादौती की ओर से तीनों आरोपी आते हुए दिखे, लेकिन आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों शेर सिंह गुर्जर, छगन गुर्जर एवं कुलदीप गुर्जर निवासी कोनिया का पुरा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है.
पढ़ें राजस्थान में क्राइम की एक और खबर
श्रीमाधोपुर में अज्ञात चोरों ने देर रात एक टायरों की दुकान को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार जाल पाली रोड पुलिया के पास स्थित इमरान कुरेशी की टायर दुकान का शटर तोड़कर चोर लाखों रुपए के टायर चोरी कर ले गए. घटना रात के समय हुई, जबकि उस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही और पुलिस का लगातार मूवमेंट रहने के बावजूद चोरी हो गई. सुबह लगभग चार बजे आसपास के लोगों ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा और तुरंत दुकान मालिक को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर दुकान मालिक ने देखा कि बड़ी संख्या में टायर गायब थे, जबकि कुछ टायर चोरों ने निकालकर दुकान से करीब 500 मीटर की दूरी पर फेंक दिए. चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. दुकान मालिक इमरान कुरेशी ने पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए चोरी हुए टायरों की सूची सौंपी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!