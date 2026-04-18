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रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई! करौली की SDM काजल मीणा सस्पेंड

Rajasthan News: करौली के नादौती की एसडीएम काजल मीणा को रिश्वत मामले में सस्पेंड किया गया. 16 अप्रैल को ACB ने उन्हें ट्रैप में पकड़ा था. 60 हजार रुपये रिश्वत व 4 लाख संदिग्ध नकदी बरामद हुई. CCA नियम 1958 के तहत यह कार्रवाई हुई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 18, 2026, 08:01 PM|Updated: Apr 18, 2026, 08:01 PM
रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई! करौली की SDM काजल मीणा सस्पेंड
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SDM Kajal Meena Suspended: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है. इसी कड़ी में करौली जिले के नादौती उपखंड की एसडीएम काजल मीणा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में प्रथमदृष्टया संलिप्तता पाए जाने के बाद की गई है.

जानकारी के अनुसार, काजल मीणा को 16 अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मामले की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यह निलंबन राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम, 1958 के तहत किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान काजल मीणा का मुख्यालय कार्मिक विभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है. इस दौरान वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी और विभागीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है.

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूमि की फाइनल डिक्री जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले इसकी पुष्टि की और फिर पूरी योजना के तहत ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. 16 अप्रैल को एसीबी टीम ने नादौती उपखंड कार्यालय में कार्रवाई करते हुए एसडीएम के रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को रिश्वत लेते हुए पकड़ा. इस दौरान 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई, जबकि तलाशी में 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी मिली, जिसकी जांच अभी जारी है.

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में एसडीएम की भूमिका भी सामने आई है. मोबाइल पर हुई बातचीत और अन्य सबूतों के आधार पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया. तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध नकदी के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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