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31.50 लाख की अफीम और गांजा बरामद! टोडाभीम पुलिस की बड़ी रेड से मचा हड़कंप

Rajasthan News: करौली के टोडाभीम में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.654 किग्रा अफीम और 7.052 किग्रा गांजा जब्त किया, कीमत करीब 31.50 लाख रुपये आंकी गई. एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार, पुलिस तलाश में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 02, 2026, 11:17 PM|Updated: Jul 02, 2026, 11:17 PM
31.50 लाख की अफीम और गांजा बरामद! टोडाभीम पुलिस की बड़ी रेड से मचा हड़कंप
Image Credit: टोडाभीम पुलिस थानाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: करौली जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टोडाभीम थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 31.50 लाख रुपये के अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के 5.654 किलोग्राम अफीम और 7.052 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में टोडाभीम थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो टीमों का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

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पहली कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैसीना स्थित ध्यानसंत मंदिर के पास दबिश देकर राकेश उर्फ रुद्रगिरी उर्फ राकेश रुद्रगिरी निवासी वर्तमान भैसीना, मूल निवासी सागर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 5.654 किलोग्राम अवैध अफीम और 772 ग्राम गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. प्रारंभिक जांच में जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है.

दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैसीना गांव में योगेश धाकड़ के घर दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. तलाशी के दौरान उसके घर से एक कट्टे में रखा 6.280 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने गांजा जब्त कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 5.654 किलोग्राम अफीम और 7.052 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल अनुमानित कीमत करीब 31.50 लाख रुपये है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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