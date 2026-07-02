/31.50 लाख की अफीम और गांजा बरामद! टोडाभीम पुलिस की बड़ी रेड से मचा हड़कंप

Karauli News: करौली जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टोडाभीम थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 31.50 लाख रुपये के अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के 5.654 किलोग्राम अफीम और 7.052 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में टोडाभीम थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो टीमों का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

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पहली कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैसीना स्थित ध्यानसंत मंदिर के पास दबिश देकर राकेश उर्फ रुद्रगिरी उर्फ राकेश रुद्रगिरी निवासी वर्तमान भैसीना, मूल निवासी सागर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 5.654 किलोग्राम अवैध अफीम और 772 ग्राम गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. प्रारंभिक जांच में जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है.

दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैसीना गांव में योगेश धाकड़ के घर दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. तलाशी के दौरान उसके घर से एक कट्टे में रखा 6.280 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने गांजा जब्त कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 5.654 किलोग्राम अफीम और 7.052 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल अनुमानित कीमत करीब 31.50 लाख रुपये है.