घरेलू विवाद में पत्नी और उसकी बहन ने पति और सास को मारा चाकू, दोनों गंभीर रूप से घायल

Karauli News: हिण्डौन शहर के बिजली खां के चौक इलाके में एक घरेलू विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि पत्नी और उसकी बहन ने मिलकर पति और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की ओर से हिण्डौन कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पांच साल पहले हुआ था निकाह

मिली जानकारी के अनुसार घटना हिण्डौन के बिजली खां के चौक क्षेत्र की है. पीड़ित इमरान कुरैशी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब पांच साल पहले उसका और उसके भाई आसिफ का निकाह आगरा (उत्तर प्रदेश) के किरावली निवासी आफरीन और फरीन से हुआ था. शादी के बाद से ही परिवार में आपसी तनाव बना हुआ था और आए दिन कहासुनी होती रहती थी.

धारदार चाकू से किया हमला

एफआईआर में बताया गया है कि काफी समय से पारिवारिक कलह चल रही थी. घटना वाले दिन दोपहर करीब दो बजे इमरान घर में आराम कर रहा था. उसी दौरान उसकी पत्नी आफरीन कथित रूप से हाथ में धारदार चाकू लेकर आई और उस पर पीछे से वार कर दिया. चाकू का वार पीठ पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा.

बीच-बचाव में सास के हाथ में भी लगी चोट

इमरान के शोर मचाने पर उसकी मां गुड्डो बीच-बचाव करने पहुंचीं. आरोप है कि उन पर भी चाकू से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई. मां-बेटे के घायल होने से घर में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया.

पत्नी की बहन भी रही मौजूद

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के समय पत्नी की बहन फरीन भी वहां मौजूद थी और हमले में उसकी भूमिका रही. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

