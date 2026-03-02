Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

घरेलू विवाद में पत्नी और उसकी बहन ने पति और सास को मारा चाकू, दोनों गंभीर रूप से घायल

Rajasthan News: हिण्डौन के बिजली खां चौक में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी और उसकी बहन पर पति इमरान व उसकी मां पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है. दोनों घायल हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित की रिपोर्ट पर हिण्डौन कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 02, 2026, 09:13 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 09:13 PM IST

Trending Photos

सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
7 Photos
jaipur gold silver rate

सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather

जयपुर के पंडित मनोज पारीक ने बताए होलिका दहन की राख के 6 असरदार उपाय, शनि दोष और कर्ज से दिलाएंगे राहत!
8 Photos
Holika Dahan Ki Rakh Ke Upay

जयपुर के पंडित मनोज पारीक ने बताए होलिका दहन की राख के 6 असरदार उपाय, शनि दोष और कर्ज से दिलाएंगे राहत!

चंद्र ग्रहण 2026 पर जयपुर के पंडित मनोज पारीक की राय, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर और उपाय!
13 Photos
chandra grahan 2026

चंद्र ग्रहण 2026 पर जयपुर के पंडित मनोज पारीक की राय, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर और उपाय!

घरेलू विवाद में पत्नी और उसकी बहन ने पति और सास को मारा चाकू, दोनों गंभीर रूप से घायल

Karauli News: हिण्डौन शहर के बिजली खां के चौक इलाके में एक घरेलू विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि पत्नी और उसकी बहन ने मिलकर पति और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की ओर से हिण्डौन कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पांच साल पहले हुआ था निकाह

मिली जानकारी के अनुसार घटना हिण्डौन के बिजली खां के चौक क्षेत्र की है. पीड़ित इमरान कुरैशी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब पांच साल पहले उसका और उसके भाई आसिफ का निकाह आगरा (उत्तर प्रदेश) के किरावली निवासी आफरीन और फरीन से हुआ था. शादी के बाद से ही परिवार में आपसी तनाव बना हुआ था और आए दिन कहासुनी होती रहती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धारदार चाकू से किया हमला

एफआईआर में बताया गया है कि काफी समय से पारिवारिक कलह चल रही थी. घटना वाले दिन दोपहर करीब दो बजे इमरान घर में आराम कर रहा था. उसी दौरान उसकी पत्नी आफरीन कथित रूप से हाथ में धारदार चाकू लेकर आई और उस पर पीछे से वार कर दिया. चाकू का वार पीठ पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा.

बीच-बचाव में सास के हाथ में भी लगी चोट

इमरान के शोर मचाने पर उसकी मां गुड्डो बीच-बचाव करने पहुंचीं. आरोप है कि उन पर भी चाकू से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई. मां-बेटे के घायल होने से घर में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया.

पत्नी की बहन भी रही मौजूद

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के समय पत्नी की बहन फरीन भी वहां मौजूद थी और हमले में उसकी भूमिका रही. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news