करौली का 1100 साल पुराना कैला देवी धाम क्यों है इतना खास?

Rajasthan Famous Mandir: करौली की त्रिकूट पहाड़ियों में स्थित कैला देवी मंदिर शक्तिपीठों में से एक है. 1100 ईस्वी पुराने इस धाम में चैत्र माह में विशाल मेला भरता है. यहां हनुमान जी को लांगुरिया के रूप में पूजा जाता है, जिनकी भक्ति के गीत पूरे मारवाड़ और ब्रज में प्रसिद्ध हैं.

Kaila Devi Mandir Karauli: अगर आप राजस्थान की यात्रा पर हैं और भक्ति के साथ प्राकृतिक सुंदरता का संगम देखना चाहते हैं, तो करौली स्थित कैला देवी मंदिर आपके लिए एक अनिवार्य गंतव्य है. त्रिकूट पर्वत की मनोरम पहाड़ियों के बीच और कालीसिल नदी के शांत किनारे पर स्थित यह मंदिर करोड़ों भक्तों की अगाध श्रद्धा का केंद्र है.

इतिहास और मान्यता
कैला देवी मंदिर को देवी के नौ शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. लोक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र मंदिर की स्थापना 1100 ईस्वी के आसपास की गई थी. बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में दो प्रतिमाएं हैं - एक कैला देवी (महालक्ष्मी स्वरूप) और दूसरी चामुंडा माता की. कैला देवी की प्रतिमा का मुख थोड़ा तिरछा है, जिसके पीछे भी कई रोचक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं.

लांगुरिया
कैला देवी की पूजा अधूरी है लांगुरिया के बिना. मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग प्रेम से 'लांगुरिया' कहकर पुकारते हैं. भक्त लांगुरिया गीतों के माध्यम से माता की महिमा गाते हैं. इन गीतों की धुन पर झूमते श्रद्धालु मंदिर के वातावरण को जीवंत बना देते हैं.

चैत्र लखी मेला
हर साल हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह (मार्च-अप्रैल) में यहां विशाल 'लखी मेले' का आयोजन होता है. बता दें कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी लाखों की संख्या में पदयात्री ध्वज लेकर माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं. मेले के दौरान कालीसिल नदी में स्नान कर माता के दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है.

कैसे पहुंचें और क्या है खास?
करौली शहर के बाहरी इलाके से यह मंदिर लगभग 25 किलोमीटर दूर है.जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं. त्रिकूट पर्वत की श्रृंखलाएं और नदी का किनारा इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट और आध्यात्मिक गंतव्य बनाता है.

