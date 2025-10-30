Zee Rajasthan
Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के माचड़ी गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता की एक अनोखी और भावनात्मक मिसाल देखने को मिली. गांव का एक छोटा बच्चा कई दिनों से स्कूल जाने से मना कर रहा था, रोज चारपाई पर बैठ जाता और रोने लगता. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Oct 30, 2025, 07:41 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 07:41 PM IST

Karauli: राजाओं की तरह स्कूल पहुंचा नन्हा बच्चा, टीचर ने किया स्वागत!

Karauli News: राजस्थान के करौली के टोडाभीम क्षेत्र के माचड़ी गांव से शिक्षा जागरूकता का अनोखा और भावनात्मक उदाहरण सामने आया है. गांव का एक नन्हा बच्चा कई दिनों से स्कूल जाने से इनकार कर रहा था. रोज सुबह वह चारपाई पर बैठ जाता और किसी तरह उठने का नाम नहीं लेता. घरवाले मनाते, तो वह रोने लगता और चारपाई को पकड़कर बैठ जाता.

आखिरकार परिजनों ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अनोखी तरकीब अपनाई. उन्होंने बच्चे को मनाने की बजाय चारपाई सहित ही कंधों पर उठाकर सीधे स्कूल पहुंचा दिया. स्कूल पहुंचकर परिजनों ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि बच्चे को पढ़ाई का महत्व समझाएं और स्कूल में प्रवेश कराएं.

यह दृश्य देखकर वहां मौजूद शिक्षक और बच्चे भावुक हो गए. सभी ने परिवार की लगन और बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाने की सराहना की. इस दौरान किसी ने यह दृश्य मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं कि जब माता-पिता शिक्षा को लेकर इतने जागरूक होंगे, तो आने वाली पीढ़ी निश्चित ही शिक्षित और सफल बनेगी.

गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पहले कई ग्रामीण परिवार बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं रहते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है. गांवों में शिक्षा के प्रति नई चेतना और जिम्मेदारी देखने को मिल रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अवसरों पर माता-पिता को बच्चों से स्नेह पूर्वक संवाद कर उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाना चाहिए, ताकि उनमें स्कूल के प्रति सकारात्मक भावना विकसित हो सकें.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांवों में शिक्षा जागरूकता निरंतर बढ़ रही है. यदि घरवालों में पढ़ाई के प्रति लगन हो तो कोई जिद, कोई बहाना और कोई चारपाई भी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती.

