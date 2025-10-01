करौली में 19 साल बाद होगा रावण दहन, बनाया गया 51 फीट ऊंचा पुतला

Karauli News: राजस्थान का करौली शहर में 19 साल बाद रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है. मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में 51 फीट ऊंचा रावण का पुतले का दहन किया जाएगा.
Karauli News: राजस्थान का करौली शहर इस बार दशहरे पर खास उत्सव का गवाह बनेगा, क्योंकि लगभग 19 साल बाद यहां रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है. नगर परिषद की ओर से यह कार्यक्रम गुरुवार शाम करीब 7 बजे मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित होगा.
आयोजन की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा और सभापति प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने स्टेडियम परिसर की व्यवस्थाओं की समीक्षा की.
उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा ने बताया कि दर्शकों की सुविधा के लिए चार ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा प्रबंधन को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
प्रशासन ने अपील की है कि कार्यक्रम में आने वाले लोग वाहनों का सीमित उपयोग करें और पार्किंग केवल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही करें, ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सकें.
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला होगा. इसके साथ रामलीला मंचन और विभिन्न धार्मिक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी. राम दरबार, बाहुबली, हनुमान और अन्य पौराणिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां विशेष रूप से दर्शकों को आकर्षित करेंगी.
बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे उत्सव का आनंद और बढ़ेगा. कार्यक्रम में जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे. करीब दो दशक बाद होने जा रहे इस आयोजन को लेकर करौली के लोगों में खासा उत्साह है.
बता दें कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा लेकिनराजस्थान के जोधपुर और मंडोर में रावण को दानव न मानकर बल्कि शिवभक्त और मंदोदरी के पति के रूप में पूजते हैं. यहां दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है.
