Rajasthan Road accident: राजस्थान में सड़क हादसे से कांप गई रूह, स्कूल बस पलटने से प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, दौसा-चौमूं में भी कहर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के करौली जिले के सूरौठ कस्बे में बुधवार सुबह एक भयावह सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया. इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरौठ की बस अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई, फिर सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई.

इस हादसे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली के प्रधानाचार्य भूरी सिंह मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. वे भुकरावली गांव के निवासी थे और बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे. बस में सवार ड्राइवर सहित करीब एक दर्जन स्कूली बच्चे भी घायल हो गए. हादसा हिण्डौन-बयाना मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास हुआ.

सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और सूरौठ पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पलटी हुई बस से बच्चों को बाहर निकाला. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतक प्रधानाचार्य का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में बस की तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.

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प्रधानाचार्य भूरी सिंह मीणा इलाके में एक सम्मानित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे. उनके निधन से स्कूल परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है. परिजनों ने बेहतर सड़क सुरक्षा और स्कूल बसों पर सख्त निगरानी की मांग की है.

दौसा में पुलिस और ट्रक की टक्कर

इसी दिन दौसा जिले के एनएच-21 पर रात्रि के समय एक और हादसा हुआ. सदर थाने का जाप्ता हाईवे पर गश्त कर रहा था, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी. हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को सिकंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.

चौमूं में रेलवे अंडरपास क्षतिग्रस्त

जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में कालाडेरा रोड स्थित रेलवे अंडरपास के पास एक बेकाबू ट्रक ने पिलर में जोरदार टक्कर मार दी. इससे अंडरपास का टीन शेड पूरी तरह धराशायी हो गया और मार्ग अवरुद्ध हो गया. हादसे के बाद दोनों तरफ वाहनों की लगभग एक किलोमीटर लंबी कतार लग गई. नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करने का प्रयास कर रही है.राजस्थान में एक ही दिन तीन जिलों (हिण्डौन, दौसा और चोमू) में हुए इन सड़क हादसों ने यातायात सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही और खराब सड़क व्यवस्था इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है.