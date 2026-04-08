Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan Road accident: राजस्थान में सड़क हादसे से कांप गई रूह, स्कूल बस पलटने से प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, दौसा-चौमूं में भी कहर

Rajasthan massive road accident: हिण्डौन के सूरौठ कस्बे में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार से टकराई और पलट गई. इस दुर्घटना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली के प्रधानाचार्य भूरी सिंह मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. बस में सवार चालक सहित करीब एक दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Apr 08, 2026, 10:59 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 10:59 AM IST

Trending Photos

जयपुर में इन्हें नहीं दिया 'निमंत्रण' तो अधूरी मानी जाती है शादी, सबसे पहले पहुंचता है कार्ड
5 Photos
rajasthan temple

जयपुर में इन्हें नहीं दिया 'निमंत्रण' तो अधूरी मानी जाती है शादी, सबसे पहले पहुंचता है कार्ड

प्रतापगढ़ में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे में मची तबाही! तस्वीरों में देखें आंधी-बारिश का तांडव
5 Photos
Pratapgarh news

प्रतापगढ़ में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे में मची तबाही! तस्वीरों में देखें आंधी-बारिश का तांडव

विकेट से लेकर रन, राजस्थान नंबर 1, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले वैभव सूर्यवंशी
12 Photos
Vaibhav Suryavanshi

विकेट से लेकर रन, राजस्थान नंबर 1, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले वैभव सूर्यवंशी

रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश, जिनके पास डाक से आती है हजारों चिट्ठियां, देते है सुख समृद्धि का आशीर्वाद
6 Photos
rajasthan temple

रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश, जिनके पास डाक से आती है हजारों चिट्ठियां, देते है सुख समृद्धि का आशीर्वाद

Rajasthan Road accident: राजस्थान में सड़क हादसे से कांप गई रूह, स्कूल बस पलटने से प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत, दौसा-चौमूं में भी कहर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के करौली जिले के सूरौठ कस्बे में बुधवार सुबह एक भयावह सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया. इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरौठ की बस अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई, फिर सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई.

इस हादसे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली के प्रधानाचार्य भूरी सिंह मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. वे भुकरावली गांव के निवासी थे और बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे. बस में सवार ड्राइवर सहित करीब एक दर्जन स्कूली बच्चे भी घायल हो गए. हादसा हिण्डौन-बयाना मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास हुआ.

सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और सूरौठ पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पलटी हुई बस से बच्चों को बाहर निकाला. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतक प्रधानाचार्य का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में बस की तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रधानाचार्य भूरी सिंह मीणा इलाके में एक सम्मानित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे. उनके निधन से स्कूल परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है. परिजनों ने बेहतर सड़क सुरक्षा और स्कूल बसों पर सख्त निगरानी की मांग की है.

दौसा में पुलिस और ट्रक की टक्कर
इसी दिन दौसा जिले के एनएच-21 पर रात्रि के समय एक और हादसा हुआ. सदर थाने का जाप्ता हाईवे पर गश्त कर रहा था, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी. हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को सिकंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.

चौमूं में रेलवे अंडरपास क्षतिग्रस्त
जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में कालाडेरा रोड स्थित रेलवे अंडरपास के पास एक बेकाबू ट्रक ने पिलर में जोरदार टक्कर मार दी. इससे अंडरपास का टीन शेड पूरी तरह धराशायी हो गया और मार्ग अवरुद्ध हो गया. हादसे के बाद दोनों तरफ वाहनों की लगभग एक किलोमीटर लंबी कतार लग गई. नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करने का प्रयास कर रही है.राजस्थान में एक ही दिन तीन जिलों (हिण्डौन, दौसा और चोमू) में हुए इन सड़क हादसों ने यातायात सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही और खराब सड़क व्यवस्था इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news